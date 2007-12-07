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    7 декабря 2007

    DT Research оснащает планшетные ПК сканером штриховых кодов, считывателем магнитных карт и камерой :

    19:43

    Компактный «картовод» Transcend М5 поддерживает все популярные типы карт флэш-памяти без переходников:

    19:00

    FTP-серверы: RaidenFTPD v.2.4 Build 3500:

    17:45

    Mojotones 2.0 создает рингтоны для iPhone:

    17:34

    Мультимедиа: WinMPG Video Convert v.6.9:

    17:20

    Редакторы: WinHex v.14.6:

    16:55

    Выпущен Camino 1.5.4:

    16:31

    Запись: Infra Recorder v.0.44.1:

    16:30

    Swiftech H2O-220 Compact: работа над ошибками «революционной» СВО:

    16:06

    Медиаплееры: AIMP Classic v.2.08.1 Beta:

    16:05

    Файловые обменники: Halite BitTorrent Client v.0.2.9 Revision 344:

    15:40

    ECS продемонстрировала системную плату на базе чипсета RS740 под сокет AM2+:

    15:36

    ASUS не собирается сокращать выпуск ноутбуков на платформе AMD и планирует перенос производства во Вьетнам:

    15:21

    Утилиты: RunScanner v.1.5.0.39:

    15:15

    Файловые менеджеры: FreeCommander v.2007.10a:

    14:50

    Безопасность: CounterSpy v.2.5.1042:

    14:25

    ABIT AN52V: системная плата с Socket AM2+ для массового пользователя:

    14:20

    Интернет и сети: Sandboxie v.3.21:

    14:00

    Американские военные профинансируют разработку новых корпусов для микросхем:

    13:47

    Антивирусы: AIM Fix v.1.6.126:

    13:35

    Диспетчеры закачек: GetRight v.6.3c:

    13:10

    GeForce 8800 GT получает новый стандартный кулер, тихий и эффективный:

    13:02

    Почтовые клиенты и фильтры: Spam Bully v.4.1.1.2:

    12:45

    IBM требует запретить импорт ноутбуков ASUSTeK в США:

    12:39

    Архиваторы: 7-Zip v.4.57:

    12:20

    Thermaltake Toughpower Power Express 450W и 650W: специальные БП для быстрых видеокарт:

    12:03

    LaCie Hard Disk: внешний HDD для ценителей строгого стиля:

    12:01

    Почтовые клиенты и фильтры: SynchPst for Outlook v.2.4.8:

    11:55

    Чистильщики: Your Uninstaller! 2008 v.6.0:

    11:30

    Настройщики: PowerStrip v.3.75.593 Beta:

    11:05

    CD/DVD: Virtual CD v.9.2.0.0:

    10:40

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.6.2.2:

    10:15

    GeForce 8800 GTS 512MB появляется в Европе, а тем временем его «раздевают»:

    09:55

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.6.0 Build 3990:

    09:50

    Утилиты: CleanMyPC Registry Cleaner v.3.50:

    09:25

    Первые фото и данные о производительности ASUS EN8800GTS 512 МB (G92) с учетом разгона:

    09:14

    Графика: XnView v.1.92 Beta 2:

    09:05

    Чистильщики: CleanCenter v.1.65.2:

    08:45

    Навител Навигатор обновлен до версии 3.1:

    08:30

    AMD подготовила первый адаптер на чипе RV635 с поддержкой DisplayPort:

    08:28

    Конвертеры: K-Lite Video Conversion Pack v.1.1.0:

    08:15

    Диагностика: Intel Desktop Control Center v.1.3.00.63 / v.2.2.00.02 / v.3.0.0.11 / v.4.0 Beta:

    08:00

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