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    24 декабря 2007

    iPhone в качестве дисплея для Windows SideShow:

    23:59

    Усилитель WiFi Quicky получил новый, более прочный корпус:

    23:29

    The Missing Sync for Palm OS 6.0.2 имеет полную поддержку Leopard:

    21:06

    Возможно, процессоры Intel Yorkfield не выйдут на рынок в срок, названа третья причина:

    20:49

    Флагманские процессоры AMD Phenom будут отложены на более поздний срок, чем планировалось:

    19:08

    Графика: StudioLine Photo Basic v.3.50.6:

    19:00

    2-стандартный кардридер Earth Trek заряжает «мобильник» и поворачивается:

    18:38

    ASUS U2: миниатюрный ноутбук в исполнении «люкс»:

    18:35

    Диспетчеры закачек: Internet Download Manager v.5.1.2:

    18:35

    Антивирусы: Trojan Guarder Gold Version v.7.43:

    18:10

    Детальные технические сведения об NVIDIA GeForce 9600 плюс ценовая информация:

    18:07

    Утилиты: doPDF v.5.3.247:

    17:45

    Мультимедиа: Replay Music v.3.10 Beta:

    17:20

    Интернет и сети: Network Event Viewer v.7.0.0.54:

    16:55

    Настройщики: WinTools.net Professional v.9.0.0:

    16:30

    Настройщики: DSL Speed v.4.2:

    16:05

    Настройщики: WinXP Manager v.5.2.0:

    15:40

    Интернет и сети: IE7pro v.2.0 Beta 4:

    15:15

    Почтовые клиенты и фильтры: Sylpheed v.2.4.8:

    14:50

    Медиаплееры: Songbird v.0.4 RC2:

    14:25

    Настройщики: TuneUp Utilities 2008 v.7.0.7991:

    14:00

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.3.0.3:

    13:35

    Microsoft: Windows Media Components for QuickTime v.2.2.0.49:

    13:10

    Запись: BurnAware Free Edition v.1.0:

    12:45

    Apple выпустила Security Update 2007-009 v1.1:

    12:32

    Утилиты: Executor v.0.97b:

    12:20

    В накопителе PQI Traveling Disk i201 Perfect Disk 1 ГБ «весит» менее 0,5 г :

    12:06

    Диагностика: EVEREST 2007 v.4.20.1231 Beta:

    11:55

    CD/DVD: Alcohol v.1.9.7.6022:

    11:30

    Дефрагментаторы: UltraDefrag v.1.2.4:

    11:05

    Дефрагментаторы: JkDefrag v.3.33:

    10:40

    За 20 лет Canon удалось продать 30 миллионов фотокамер семейства EOS, 10 миллионов из которых — цифровые:

    10:30

    Утилиты: UnderCoverXP v.1.16:

    10:15

    Чистильщики: Nero General Clean Tool v.2.2.0.17:

    09:50

    Графика: Beneton Movie GIF v.1.1.2:

    09:25

    Процессоров Barcelona не хватает, но AMD уже знает, чем можно загладить вину:

    09:15

    Медиаплееры: Real Alternative v.1.75:

    09:05

    AXIOMTEK ETM830 — первый в мире модуль ETX 3.0 на процессоре Intel Core 2 Duo:

    09:01

    Microsoft обновила бету конвертора Open XML:

    08:55

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004R2 v.0.9.123.404b:

    08:45

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.13.2.404b:

    08:30

    Диагностика: HWMonitor v.1.0.5.9:

    08:15

    Тестовые приложения: CrystalDiskMark v.1.0.6:

    08:00

    Сенсорный ЖК-дисплей Sony распознает пять касаний одновременно:

    00:05

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