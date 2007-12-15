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    15 декабря 2007

    Внешний привод Zebra обеспечивает поддержку Blu-ray / HD DVD за $400:

    17:25

    NVIDIA ищет пути удовлетворения спроса на продукты на базе G92 :

    17:07

    Безопасность: ZoneAlarm v.7.0.462.000:

    16:05

    Медиаплееры: QT Lite v.2.2.0:

    15:40

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (14.12.2007):

    15:15

    Диагностика: SensorsView Pro v.3.1 Build 12141:

    14:50

    CD/DVD: IsoBuster Pro v.2.3.0.1 Beta:

    14:25

    Мультимедиа: J. River Media Center v.12.0.391:

    14:00

    Утилиты: EarthView v.3.8.0:

    13:35

    Гибкий и цветной — ITRI показывает 10,4-дюймовый ЖК-экран:

    13:26

    Безопасность: BlackICE PC Protection v.3.6cqs:

    13:10

    Настройщики: Vista Manager v.1.4.0:

    12:45

    Intel анонсировала Z-P140 — самый маленький в мире SSD-чип:

    12:42

    Графика: Google SketchUp v.6.4.112:

    12:20

    Чистильщики: Total Uninstall v.4.42:

    11:55

    Графика: XnView v.1.92 Beta 4:

    11:30

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.4.0.2.0 Beta:

    11:05

    Переводчики: TranslateIt! v.6.2:

    10:40

    OCR CuneiForm – первый Open Source проект в области распознавания:

    10:15

    Безопасность: Traffic Monitor v.3.0:

    09:50

    Чистильщики: Ontrack Eraser:

    09:25

    Вышла новая версия Entrust IdentityGuard:

    09:05

    Медиаплееры: QuickTime Alternative v.2.20:

    08:45

    Диагностика: SIV 3.27:

    08:30

    Тестовые приложения: CrystalDiskMark v.1.0.5c:

    08:15

    Тестовые приложения: SiSoftware Sandra XII SP1 (2008.1.13.12):

    08:00

    AMD показывает, на что способна технология Hybrid CrossFire:

    02:00

    В следующем месяце кроме X48 Intel может выпустить еще и P45:

    01:33

    Buffalo SHD-U32GS: одна из самых вместительных флэшек на рынке:

    01:20

    USB-диспенсер для вина — лучший гаджет для офиса?:

    01:01

    Phenom 9900: первые фото и данные о производительности инженерного образца:

    00:51

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