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    12 декабря 2007

    FlightCheck Pro 6.1 работает с файлами QuarkXPress 7:

    22:45

    Micron Technology сделала самый маленький 1-Гбит чип памяти DDR2:

    21:15

    Office 2008 получил статус «Gold Master»?:

    19:13

    Ракетная установка с интерфейсом USB становится беспроводной :

    19:05

    Интернет и сети: Alchemy Remote Control PRO v.3.4:

    19:00

    Безопасность: Spyware Doctor v.5.5.0.176 Beta:

    18:35

    Безопасность: Jetico Personal Firewall v.2.0.1.2:

    18:10

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Inventory v.6.9:

    17:45

    FTP-клиенты: FTPRush v.1.1a Build 1.16:

    17:20

    Технология Toshiba, возможно, позволит достичь плотности флэш-памяти в 100 Гбит!:

    17:05

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.6.0 Build 3996:

    16:55

    Редакторы: jedit v.4.3pre12:

    16:30

    Настройщики: phpMyAdmin v.2.11.3:

    16:05

    Мультимедиа: J. River Media Center v.12.0.388:

    15:40

    AMD комментирует ситуацию, сложившуюся с Barcelona и Phenom:

    15:39

    Диспетчеры закачек: Net Transport v.2.52:

    15:15

    Исследование: вторая волна покупателей уже предпочитает HD DVD:

    15:06

    Запись: Oront Burning Kit v.2.4.0.1:

    14:50

    ASUS EN8800GTS TOP/HTDP/512M: еще 7% к скорости GeForce 8800 GTS 512 MB:

    14:46

    EVGA e-GeForce 8800GTS 512MB: быстрая и недорогая карта на G92, с фабричным разгоном:

    14:37

    Полуофициальный анонс ATI Mobility Radeon HD 2700:

    14:26

    Утилиты: Cain & Abel v.4.9.10:

    14:25

    Общение в сети: AIM v.6.5.7.18 Beta:

    14:00

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.0.44:

    13:35

    Диспетчеры закачек: Internet Download Manager v.5.1.1 Build 10:

    13:10

    Общение в сети: Trillian v.3.1.9.0:

    12:45

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.1.36:

    12:20

    Утилиты: UnHackMe v.4.6 Beta:

    11:55

    Почтовые клиенты и фильтры: SpamButcher v.2.0a:

    11:30

    Резервное копирование: Driver Magician Lite v.3.33:

    11:05

    Почтовые клиенты и фильтры: Becky! Internet Mail v.2.44.00:

    10:40

    Общение в сети: Xfire v.1.85:

    10:15

    Интернет и сети: FeedDemon v.2.6 RC4:

    09:50

    Почтовые клиенты и фильтры: Mail PassView v.1.42:

    09:25

    Настройщики: RegRun Security Suite v.5.6 Beta:

    09:05

    Медиаплееры: JetAudio v.7.0.5:

    08:45

    Медиаплееры: KMPlayer v.2.9.3.1427 Beta:

    08:30

    Утилиты: goScreen v.5.4.0:

    08:15

    1-ГБ версия 8800GT Gainward Golden Sample — BLISS 8800GT-1024-GS:

    08:08

    Диагностика: Dr.Hardware 2008 v.9.0.0d:

    08:00

    AMD RS780 — обозначен срок выхода:

    05:55

    60-ГБ жесткий диск Tomato уместится не только в кармане, но и в бумажнике:

    00:04

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