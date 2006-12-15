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    15 декабря 2006

    Akoustik Piano 1.1.1 — программное фортепиано в формате UB:

    21:54

    Финальная версия DragThing 5.7 предлагает на выбор десятки тем:

    19:16

    Технология Mears решит главную проблему индустрии и продлит жизнь закону Мура:

    15:29

    Специалистами SolidAlliance создан кальмар из флэш-памяти:

    14:49

    SST увеличивает плотность чипа MPF+ до 16 мегабит:

    14:25

    Poser 7 поддерживает Intel Mac:

    14:17

    A-Data Mini Cube: 12 Гб в USB-накопителе на базе винчестера:

    14:00

    iDock остудит и наклонит… ноутбук:

    12:59

    EPoX EP-AT690G Pro - системная плата на базе чипсета AMD 690G:

    12:47

    Adobe выпустила бета-версию Photoshop CS3:

    12:40

    Kontron: «ультразащищённый» ноутбук NotePAC:

    12:11

    Microsoft: DirectX 9 – декабрьский релиз:

    11:30

    Модифицированные драйверы XTreme-G v.97.44 для видеокарт NVIDIA:

    11:00

    Веб-браузеры: Opera v.9.10 Build 8679/3588/521 RC1:

    10:30

    Dell E228WFP: 22" широкоформатник с быстрой матрицей:

    10:12

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.2.1.8:

    10:00

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.95.62 для мобильных NVIDIA (Vista):

    09:30

    Официальные драйверы ATI Catalyst v.6.12:

    09:00

    Intel работает над существенным увеличением кэша своих процессоров:

    08:54

    Samsung OneDRAM: быстрая гибридная память для мобильных устройств:

    08:53

    Logitec LDR-PMC8U2: портативный рекордер со слотовой загрузкой 8-см дисков:

    08:52

    Новые драйверы и SDK для PhysX от Ageia:

    08:30

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 15 декабря):

    08:00

    Первая HSDPA-карта для слота ExpressCard получила официальное одобрение:

    05:28

    AMD: стратегия гомогенной многоядерности может оказаться ошибочной, как и гонка за ГГц, потому мы выбираем другой путь :

    05:15

    OXU200 – быстрый USB-интерфейс для портативных устройств:

    04:46

    AMD рассчитывает обогнать целую отрасль:

    03:23

    Умер Алан Шугарт - один из создателей дискового накопителя:

    01:20

    Crucial Technology вливается в ряды поставщиков microSD:

    00:48

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