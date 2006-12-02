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    2 декабря 2006

    Безопасность: AVG Internet Security v.7.5.432a867:

    19:00

    Антивирусы: AVG Plus Firewall Edition v.7.5.432 Build 867:

    18:35

    Веб-браузеры: Opera v.9.10 Build 8666/3554/490 RC1:

    18:10

    Графика: Paint.NET v.3.0 Beta 1:

    17:45

    Утилиты: True Launch Bar v.4.1.1 Beta:

    17:20

    Кодеки: Advanced Vista Codec Package v.4.2.0:

    16:55

    AMD Quad FX примеряет корпуса Thermaltake:

    16:54

    Утилиты: PriorityControl_STATIC v.1.0.1.5:

    16:30

    Файловые обменники: BitTorrent v.5.0.2:

    16:05

    Резервное копирование: Image for Windows v.1.64e:

    15:40

    Безопасность: Anti-keylogger v.7.4:

    15:15

    Диагностика: MSI PC Alert 4 v.4.1.2.2:

    14:50

    Каталогизаторы: MediaMan v.2.65:

    14:25

    Антивирусы: Microworld Anti Virus & Spyware Toolkit Utility v.8.7.6:

    14:00

    Nokia и SIPphone: для пользователей Nokia N80 Internet Edition открыт сервис VoIP-телефонии Gizmo:

    13:35

    "Лаборатория Касперского": обзор вирусной активности за ноябрь 2006:

    13:10

    "Лаборатория Касперского": массовое заражение серверов хостинг-провайдера Valuehost:

    12:45

    Мультимедиа: VideoLAN v.0.8.6 RC1:

    12:20

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004 v.0.9.122.319:

    11:55

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.9.1.319:

    11:30

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.0.1 Build 3018 Beta 2:

    11:05

    CD/DVD: AnyDVD v.6.0.9.0:

    10:40

    Кодеки: DivX v.6.4.1:

    10:15

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Vista):

    09:50

    Новые драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek (Vista):

    09:25

    Наушники, инкрустированные Сваровски:

    09:16

    Обновление драйверов для Wi-fi-адаптеров от Conexant:

    09:05

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    08:45

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.97.35 для мобильных NVIDIA GeForce Go 6x00/7x00 (Vista):

    08:30

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.93.51 для GeForce 6/7:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 2 декабря):

    08:00

    Мышь, способная удивить - Elecom M-D13UR:

    01:41

    AMD демонстрирует рабочие образцы четырёхъядерных процессоров Barcelona :

    00:47

    Андроид-женщина EveR-4 будет создана к 2010 году:

    00:44

    Специальной серии ПК iXBT.com больше нет в продаже:

    00:41

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