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    4 декабря 2006

    The Goalkeeper — симулятор футбольного вратаря:

    17:46

    Thermaltake: бесшумный БП Dual Power 520W:

    16:24

    NEC VersaPro UltraLite: еще меньше, еще прочнее, еще быстрее…:

    16:13

    IDS-01b — разноцветные акустические системы для iPod:

    15:45

    Hynix представляет быструю DRAM для коммуникаторов и смартфонов:

    15:34

    Razer DeathAdder: первая оптическая мышь третьего поколения:

    14:51

    Dell готовит к выпуску 27-дюймовые ЖК-мониторы:

    14:45

    Компактные накопители Verbatim Store 'n' Go USB 1" External HD Drive: теперь и 12 Гб:

    14:29

    O2 Apollo: первая информация о коммуникаторе среднего уровня:

    14:26

    Запись: EASY Burning v.2.01:

    14:25

    Imperial Glory — новая стратегия для Mac:

    14:13

    Веб-браузеры: GreenBrowser v.3.7.1203:

    14:00

    Антивирусы: RemoveIT Pro XT2с SE (3.12.2006):

    13:35

    Конвертеры: Cucusoft DVD to iPod Converter v.5.19:

    13:10

    Настройщики: WinTools.net Professional v.8.0.1:

    12:45

    Антивирусы: Vir.IT eXplorer Lite v.6.1.37:

    12:20

    NVIDIA задержит выпуск доступных чипсетов для платформы Intel:

    12:19

    Игровые наушники Point of View Gaming Headphone 5.1 USB:

    12:16

    Genius Navigator 335: лазерная мышь с углеродным покрытием:

    12:14

    Утилиты: StoragePoint v.1.1.2.8:

    11:55

    Дефрагментаторы: Auslogics Disk Defrag v.1.1.1:

    11:30

    G.SHDSL модемы Sigrand SG-16 для нужд АСУ ТП:

    11:25

    Panda Software: топовая десятка вирусов ноября:

    11:05

    Диагностика: Thaiphoon Burner v.3.1.0.2 Build 1202 RC1:

    10:40

    В pdf-Office Professional 5.5 улучшена работа со встроенной графикой:

    10:29

    Тестовые приложения: Battery Eater Pro v.2.70:

    10:15

    Утилиты: StatWin v.7.5.5.2:

    09:50

    Официальные драйверы и ПО для сетевых контроллеров Intel:

    09:25

    Обновление прошивок для DVD-приводов AOpen:

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 4 декабря):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 27 ноября по 3 декабря 2006 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 27 ноября по 3 декабря 2006 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 27 ноября по 3 декабря 2006 года):

    08:00

    Выход платформы Quad FX обусловил снижение цен на процессоры AMD:

    00:40

    Gartner: мир «зеленеет». Пора зеленеть и индустрии ПК:

    00:25

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