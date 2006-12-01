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    1 декабря 2006

    HP IQ770 Crossfire - настольный семейный ПК под управлением ОС Vista:

    23:52

    Apple не станет конкурировать с Parallels и VMware:

    23:01

    OSD Displays представляет 5,7" VGA-дисплей со светодиодной подсветкой:

    22:27

    Новая бета-версия Parallels Desktop получила поддержку Boot Camp:

    21:46

    Mighty Mouse и ShapeShifter стали Universal Binary:

    19:59

    LaCie Huby - пожалуй, самый стильный USB / FireWire-хаб:

    19:42

    Mushkin: блок питания HP-580AP:

    19:12

    Ampro модифицирует одноплатный компьютер ReadyBoard 800:

    18:24

    LSI-чип Fujitsu для работы с H.264 видео в режиме реального времени:

    17:43

    Утилиты: Hoster v.3.6:

    15:40

    BenQ FP93G X+ претендует на звание самого быстрого ЖК-монитора в мире:

    15:36

    Диспетчеры закачек: Download Accelerator Plus v.8.1.5.6:

    15:15

    AMD 690G - первые тесты производительности и сравнения с NVIDIA C51:

    15:12

    Утилиты: System Safety Monitor v.2.2.0.600 Beta:

    14:50

    Интернет и сети: The Dude v.2.0:

    14:25

    Кодеки: Codec v.8.1:

    14:00

    Предельно дешевый ПК: китайская точка зрения, 181 доллар:

    13:53

    Переход Intel на 45-нм нормы. Новые детали:

    13:44

    Интернет и сети: Nsauditor Network Security Auditor v.1.4.5:

    13:35

    Диагностика: BGEye v.3.0.1.4:

    13:10

    SAIT и Samsung SDI: самый маленький зарядник на топливных элементах:

    12:58

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.46.00:

    12:45

    Жизнь после слияния: AMD дает показания следователям:

    12:22

    Интернет и сети: Google Toolbar v.4.0.1020.6156:

    12:20

    AMD Quad FX Platform. Наконец, официально:

    12:05

    O2 XDA Zinc: новый коммуникатор для сетей 3G:

    12:03

    Microsoft объявляет о самом значительном за всю историю компании выпуске новых продуктов :

    11:55

    Aladdin: HASP уже готов к работе с Windows Vista:

    11:30

    Panda Software: новая волна червей Spamta распространяется по Интернету:

    11:05

    ZyXEL NetFriend: лишнего не спросит:

    10:40

    Толковый мобильный контент от Paragon Software:

    10:15

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.1.94.987:

    09:50

    Диагностика: Thaiphoon Burner v.3.1.0.0 Build 1128 Beta 1:

    09:25

    Студия Артемия Лебедева называет цену и срок выхода Optimus 103:

    09:08

    Cooler Master X Craft 250 - элегантный «карман» для HDD:

    09:07

    Новая серия внешних накопителей I-O Data RHD2-U ёмкостью до 1 Тб:

    09:05

    Тестовые приложения: PCMark 2005 Build 120:

    09:05

    Тестовые приложения: 3DMark06 v.1.1.0:

    08:45

    Тестовые приложения: 3DMark05 v.1.3.0:

    08:30

    Неофициальные WHQL-драйверы ATI Catalyst v.6.11:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 1 декабря):

    08:00

    Sapphire и GECUBE представляют Radeon 1950PRO для AGP шины, с поддержкой HDCP:

    02:47

    Elecom: 8-Гб SDHC формата идут в четвертый класс:

    01:05

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