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    19 декабря 2006

    NEC и Samsung готовят чипы флэш-памяти ёмкостью в 1 Тбит:

    23:57

    Microsoft выпустила последний апдейт Office ошибочно :

    23:13

    Apple представила новые игры для iPod:

    20:45

    Компьютеры AXIOMTEK GOT – плоские, сенсорные, тихие и холодные:

    20:24

    USB Airsoft Turret 1.0 - наконец-то, «настоящее оружие» с интерфейсом USB:

    19:15

    Настройщики: Actual Title Buttons v.4.3:

    19:00

    Чистильщики: CCleaner v.1.36:

    18:35

    Утилиты: Advanced WindowsCare 2 Personal v.2.30:

    18:10

    TRENDnet TK-409K: новый 4-портовый USB-переключатель Клавиатура/Видео/Мышь с поддержкой аудио:

    18:09

    Мультимедиа: Reaper v.1.52:

    17:45

    OmniSwitch 9800: новый флагман 9000 серии коммутаторов Alcatel-Lucent:

    17:37

    Медиаплееры: Zoom Player v.5.00 RC3:

    17:20

    Crucial сертифицирует свои модули памяти на соответствие AMD/ATI CrossFire:

    17:08

    Антивирусы: Vir.IT eXplorer Lite v.6.1.39:

    16:55

    Hauppauge WinTV-HVR-3000: тюнер «3-в-1»:

    16:38

    PhotoTessel 2 — плагин для создания текстур:

    16:38

    Антивирусы: Microworld Anti Virus & Spyware Toolkit Utility v.8.8.1:

    16:30

    Утилиты: True Launch Bar v.4.1.2 Beta:

    16:05

    Настройщики: Actual Transparent Windows v.4.3:

    15:40

    Super Micro готовит "Superblade" и хочет выйти на серверный рынок:

    15:31

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004 v.0.9.123.320:

    15:15

    Magic Bullet Colorista — плагин для цветокоррекции видео:

    14:55

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.9.3.320:

    14:50

    Диагностика: Thaiphoon Burner v.3.2.0.2 Build 1216 RC1:

    14:25

    Доска M11 Copyboard распечатает себя на принтер или сохранит на USB-накопитель:

    14:18

    Диагностика: SIV 3.19:

    14:00

    Miroslav Philharmonik 1.1 поддерживает Intel Mac:

    13:38

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.1.96 Build 1007:

    13:35

    CD/DVD: AnyDVD v.6.0.9.7:

    13:10

    PowerColor готовит бесшумные графические адаптеры на базе AMD/ATI Radeon X1950 PRO/XT:

    13:04

    Файловые обменники: BitComet v.0.80:

    12:45

    VisionTek: графический адаптер Radeon X1950PRO AGP Xtreme Gamer Edition:

    12:42

    FTP-клиенты: FTPRush v.1.0 Build 610:

    12:20

    Sharp RD-CX100 - e-book-ридер cо словарями, МР3 и FM-тюнером:

    12:13

    LG DA70 - гибрид ПК и 26" ЖК-телевизора:

    12:09

    Эмуляторы: MAME v.0.111b:

    11:55

    MobiGater: звонки по Skype с любого мобильного телефона:

    11:41

    Архиваторы: PowerArchiver 2006 v.9.64:

    11:30

    CD/DVD: DVDFab v.3.0.5.0:

    11:05

    MX200i: новая версия популярной модели телефона Fly:

    10:58

    Графика: HyperSnap-DX v.6.12.01:

    10:40

    CD/DVD: CloneDVD2 v.2.9.0.3:

    10:15

    Официальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (RTL-8185):

    09:50

    Неофициальные бета-драйверы ForceWare v.91.63 для видеокарт NVIDIA (GeForce 2/3/4/FX/6/7):

    09:25

    Новая версия драйверов для RAID-контроллеров JMicro модели JMB36X:

    09:05

    Digidesign Pro Tools 7.3 — функциональное, но не бесплатное обновление:

    09:02

    Проблема с NVIDIA nForce 680i может оказаться преувеличенной (обновлено):

    09:01

    Обновление драйверов для сетевых карт и адаптеров Intel:

    08:45

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 19 декабря):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 11 по 17 декабря 2006 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 11 по 17 декабря 2006 года):

    08:00

    Intel: грядущее снижение цен на Core 2 Duo и другие приемы конкурентной борьбы с AMD AM2+:

    07:19

    Intel Bloomfield преодолеет планку 4 ГГц:

    00:56

    Intel: новые Core 2 Solo ULV для рынка субноутбуков:

    00:54

    Младшие Intel Core 2 Duo сбрасывают лишний «жир», старшие - снижают энергопотребление:

    00:04

    Нанобинты ускорят выздоровление с нескольких месяцев до двух недель:

    00:01

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