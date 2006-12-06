  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    6 декабря 2006

    Broadcom добавляет в семейство Intensi-fi процессор BCM4705:

    23:50

    «Этажерка» из чипов MobileStak:

    23:21

    Новые внешние 320/500-Гб диски I-O Data серии Relation HD:

    21:09

    Kingston Technology начинает поставки модулей памяти HyperX PC9200 и PC9600:

    20:37

    Cirrus Logic CS42L52: кодек и усилитель класса «Д» для портативных устройств:

    19:54

    Память Z-RAM Gen2: скорость – выше, энергопотребление – ниже:

    19:16

    Безопасность: Comodo Personal Firewall v.2.4.3.106 Beta:

    19:00

    Sparkle выпускает 80-нм версию Calibre P735+ с 256 Мб памяти GDDR3 :

    18:49

    PNY Technologies анонсирует 4-Гб карточку SDHC:

    18:37

    Интернет и сети: Link Commander v.4.0:

    18:35

    Настройщики: aTuner v.1.9.61.9147:

    18:10

    В компании CEIVA смекнули, как зарабатывать на фоторамках:

    18:01

    Каталогизаторы: Tag&Rename v.3.3 Beta 2:

    17:45

    ATI теряет рынок графических адаптеров :

    17:37

    Настройщики: Fresh UI v.7.72:

    17:20

    Утилиты: novaPDF v.4.2 Build 196:

    16:55

    Ставка на универсальность: WiLinx предлагает UWB-решение для компьютеров, КПК и телефонов:

    16:48

    TSMC – главный соперник Intel в технологической гонке?:

    16:30

    Файловые обменники: BitTorrent v.5.0.3:

    16:30

    Лазеры Apogee Photonics обеспечат работу 100-гигабитных оптических сетей:

    16:13

    Веб-браузеры: Opera v.9.10 Build 8670/3577/507 RC1:

    16:05

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.1.95:

    15:40

    Elecom: сканер отпечатков пальцев и USB-накопитель с оным:

    15:37

    Настройщики: WinXP Manager v.5.0.4:

    15:15

    Утилиты: Macro ToolsWorks v.6.31:

    14:50

    AMD выпускает свои первые 65-нм процессоры:

    14:37

    Qualcomm: чипсеты беспроводной связи из настоящего и будущего:

    14:34

    Утилиты: Perfect Keyboard v.6.31:

    14:25

    Apricorn Aegis Mini –1,8-дюймовые накопители с интерфейсом USB 2.0 или FireWire:

    14:14

    Утилиты: Macro ToolsWorks v.6.31:

    14:00

    Kontron: панельные промышленные компьютеры V Panel Express:

    13:42

    Файловые обменники: Azureus v.3.0 Beta:

    13:35

    Графика: VSO Image Resizer v.1.0.9:

    13:10

    Общение в сети: Miranda IM v.0.7 Test Build 5:

    12:45

    Qualcomm vs. Intel или еще один игрок на рынке встраиваемых решений:

    12:43

    Антивирусы: AIM Fix v.1.6.124:

    12:20

    Как установить на пылесос Linux и научить его танцевать румбу:

    12:12

    Iomega выпустила MiniMax Desktop Hard Drive 500 ГБ:

    12:05

    Выпущен OpenOffice.org v.2.1.0 RC2:

    11:55

    Защищённый планшетный ПК NEC ShieldPRO:

    11:47

    MarkzTools 7 восстанавливает поврежденные документы QuarkXPress:

    11:38

    ITRS вновь о 450-мм производстве: неизбежно, но не скоро:

    11:31

    Безопасность: КриптоАРМ v.4.0:

    11:30

    Eleksen: клавиатура и чехол для портативного ПК в одном флаконе:

    11:14

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях (48 неделя 2006 года):

    11:05

    Novell: первые решения для сквозного кроссплатформенного управления физическими и виртуальными машинами:

    10:40

    Microsoft выпустила WPF/E-плагин для Safari и Firefox:

    10:16

    Утилиты: AutoPatcher XP November 2006 + версии для Windows 2000/2003:

    10:15

    Запись: VSO Inspector v.1.2.7.76:

    09:50

    Мониторинг: PassMark DiskCheckup v.2.0 Build 1003:

    09:25

    Тестовые приложения: HD_Speed v.1.5.2.59 Beta:

    09:05

    Диагностика: Hmonitor v.4.3.0.1:

    08:45

    Мультимедиа: MusicMatch Jukebox v.10.00.4040:

    08:30

    Неофициальные бета-драйверы ATI Catalyst v.6.12:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 6 декабря):

    08:00

    Casio предлагает альтернативу батарейкам - топливные элементы на метаноле:

    01:15

    AMD впервые попадает в десятку крупнейших компаний отрасли :

    00:34

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    декабрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018