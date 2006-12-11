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    11 декабря 2006

    Ноутбук Dell XPS M1710 - теперь и с Blu-ray приводом:

    23:33

    Новое имя для ATI RV370 - Radeon X1050. Поможет ли это продажам?:

    22:06

    USB Eye Warmer и другие нелепые вещи производства Thanko :

    20:50

    Picolight показывает первый приемопередатчик 10GBASE-LRM SFP+:

    20:22

    Контроллеры Oxford Semiconductor становятся быстрее:

    19:54

    VirtualKeyboard 3 поддерживает Intel Mac:

    19:43

    ДНК в роли логических элементов:

    18:17

    Fujitsu Мб86065: самый быстрый 14-бит ЦАП:

    18:16

    Плеер VLC 0.8.6 получил поддержку WMV9:

    18:14

    Cisco анонсировала технологию быстрого переключения каналов и коррекции видеосигнала :

    18:02

    StarForce: StarForce Mobile - защита приложений на мобильных платформах:

    17:45

    Quataris Ottimo: ПК плюс телевизор:

    17:36

    Beyond Micro DRIVEZILLA - «домашние» терабайты:

    17:32

    Novell: выпущен Open Enterprise Server 2:

    17:20

    Запись: FinalBurner v.1.7.0.51:

    16:55

    TRENDnet анонсирует ADSL-маршрутизатор TDM-C400 :

    16:40

    Semicon Japan: Nikon расширяет возможности NSR-S610C до норм 39 нм:

    16:35

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail Build 2670:

    16:30

    Утилиты: PriorityControl_STATIC v.1.0.1.8:

    16:05

    Антивирусы: AIM Fix v.1.6.129:

    15:40

    Архиваторы: ExtractNow v.4.36:

    15:15

    Мультимедиа: AudioGrail v.6.6.10.129:

    14:50

    Настройщики: Adobe Reader SpeedUp v.1.36:

    14:25

    SanDisk и Sony представили новый стандарт карт памяти - Memory Stick PRO-HG:

    14:04

    Настройщики: TweakNow RegCleaner v.3.0.0:

    14:00

    Безопасность: Advanced Spyware Remover v.1.96:

    13:35

    Резервное копирование: SmartSync Pro v.2.11 (Updated):

    13:10

    Ноутбуки на топливных элементах - придётся немного подождать:

    13:08

    Ancient Empires Lux — обучающая игра о древних цивилизациях:

    13:02

    Попытка разгона AMD Quad FX: и снова не впечатляет:

    12:53

    Интегрированный чипсет NVIDIA для платформы Intel - в следующем квартале:

    12:52

    Диспетчеры закачек: GetRight v.6.1:

    12:45

    IBM, Macronix и Qimonda представляют PRAM в 500 раз быстрее флэш-памяти:

    12:44

    Диагностика: HDDlife v.2.9.109:

    12:20

    Безопасность: BlackICE PC Protection v.3.6cpx:

    11:55

    Диагностика: System Analyser v.5.3p:

    11:30

    Сколько стоит готовность ПК к Microsoft Vista?:

    11:19

    DLO HomeDock Pro — высокоуровневая док-станция для iPod:

    11:19

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004 v.0.9.122.320:

    11:05

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.9.1.320:

    10:40

    Мониторинг серверов: Advanced HostMonitor v.6.50 Beta:

    10:15

    Voigtlaender Vito 65: тайваньский «ультракомпакт» с немецким именем :

    09:58

    Adobe выпустит бета-версию CS3 до Нового года?:

    09:52

    Диагностика: MSI PC Alert 4 v.4.1.2.3:

    09:50

    Новые неофициальные драйверы для контроллеров Atheros AR5xxxx :

    09:25

    Обновление драйверов для клавиатур Logitech моделей G11/G15:

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 10 декабря):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 4 по 10 декабря 2006 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 4 по 10 декабря 2006 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 4 по 10 декабря 2006 года):

    08:00

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