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    21 декабря 2006

    Parallels выпустила новую бета-версию своей виртуальной машины:

    23:20

    Apple будет использовать в своих ноутбуках технологию Intel Robson?:

    22:37

    Art Text — программа для создания заголовков и баннеров:

    19:51

    G.Skill: «самые быстрые в мире» модули памяти PC2-6400:

    19:02

    Чистильщики: HDCleaner v.2.363:

    19:00

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.3.95.01 Christmas Edition:

    18:35

    Настройщики: TuneUp Utilities 2007 v.6.0.1255.0:

    18:10

    Коммуникатор HTC Athena - первые спецификации и фото :

    18:07

    Диспетчеры закачек: Fresh Download v.7.68:

    17:45

    Тестовые приложения: D3DGear v.1.73:

    17:20

    Настройщики: WinXP Manager v.5.0.5:

    16:55

    Безопасность: BlackICE PC Protection v.3.6cpy:

    16:30

    Безопасность: Comodo Personal Firewall v.2.4.8.122 Beta:

    16:05

    SPARKLE: два графических адаптера с системой охлаждения на тепловых трубках:

    16:04

    Интернет и сети: SeaMonkey v.1.07:

    15:40

    Графика: FastStone Image Viewer v.2.9 Beta 2:

    15:15

    US Modular Handy Drive: USB-накопитель расширенной комплектации:

    14:59

    Настройщики: X-Setup Pro v.9.0.031 Beta:

    14:50

    Чистильщики: Your Uninstaller! 2006 v.5.0.0.259:

    14:25

    Запись: CopyToDVD v.4.0.1:

    14:00

    Безопасность: Panda Internet Security 2007 v.11.00.00:

    13:35

    Антивирусы: RemoveIT Pro XT2d SE (19.12.2006):

    13:10

    Tamura AAD600: компактный серверный БП на 600 Вт:

    13:05

    Microsoft объявляет решения для голосовой связи VoIP неотъемлемой частью настольных систем:

    12:45

    AMD/ATI даёт «вольную» Radeon X1950XT - начало конца «войны клонов»?:

    12:39

    Autodesk и Microsoft договорились об обеспечении бесшовного интегрирования технологии DWF в Windows Vista:

    12:20

    Игровой ПК на платформе AMD Quad FX4 уже можно заказать:

    11:55

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях (50 неделя 2006 года):

    11:55

    SMART представляет 4-Гб модули памяти для blade-серверов и суперкомпьютеров:

    11:51

    OKI начинает поставки самого маленького ЦАП со встроенным усилителем:

    11:50

    AMD 690 снова задерживается:

    11:49

    «Убийственные педали» с интерфейсом USB для игроков:

    11:43

    Настройщики: nLite v.1.3 Beta:

    11:30

    Неофициальные драйверы ForceWare v.97.46 для NVIDIA GeForce и Quadro (Vista):

    11:05

    Новые драйверы и ПО SetPoint для устройств Logitech:

    10:40

    Samsung Digimax D103: просто 10 мегапикселей:

    10:36

    Microsoft: обновления для Windows XP SP2 (KB924441 и KB896256):

    10:15

    Microsoft: Visual Studio 2005 Service Pack 1 Beta для Windows Vista:

    09:50

    Общение в сети: Skype v.3.0.0.198:

    09:25

    Общение в сети: Google Talk v.1.0.0.103 Beta:

    09:05

    Медиаплееры: WinDVD Platinum v.8.0 Build 06.104 Release 2:

    08:45

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    08:30

    Неофициальные драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek (PCI-E):

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 21 декабря):

    08:00

    Чистильщики: HDCleaner v.2.363:

    07:20

    AMD покажет Athlon 64 X2 6000+ уже в первом квартале 2007 года:

    03:37

    «Месяц ошибок в программах Apple» начнется с 1 января:

    00:05

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