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    13 декабря 2006

    В бой идут одни старики - графический адаптер XFX GeForce 7600 GT Fatal1ty:

    23:52

    Mac OS X более привлекательна для бизнеса, чем Linux:

    23:32

    HomeConnect — кабель «2-в-1» для iPod:

    22:34

    Новая технология NEC обеспечит 32-нм чипы low-k диэлектриками:

    21:41

    I-O Data: запись 10x DL DVD, теперь и на внешних приводах:

    21:14

    Microsoft MacBU выпускает обновление для Office 2004:

    20:16

    Seoul Semiconductor выжимает 240 лм из своих LED-элементов:

    19:10

    Мультимедиа: n-Track Studio v.5.0 Build 2188:

    19:00

    Антивирусы: RemoveIT Pro XT2с SE (12.12.2006):

    18:35

    Утилиты: Pfrank v.1.85:

    18:10

    Веб-браузеры: Avant Browser v.11.0 Build 37:

    17:45

    Xeratus ThinBook D - защищённый ноутбук с твёрдотельным накопителем:

    17:38

    Графика: Paint.NET v.3.0 Beta 2:

    17:20

    CD/DVD: AnyDVD v.6.0.9.5:

    16:55

    DSP Designs: PC/104-модуль Artemis XA270:

    16:49

    Тонкий клиент IGEL-2510 XP Smart:

    16:32

    Диспетчеры закачек: ReGet Deluxe v.4.3 Build 272 Beta:

    16:30

    Новая технология упаковки нескольких кристаллов в один корпус от RTI:

    16:29

    Мультимедиа: Reaper v.1.49:

    16:05

    Утилиты: novaPDF v.4.2 Build 199:

    15:40

    Сверхширокополосная связь в Европе - в течение полугода:

    15:24

    Gigabyte GZ-X1: недорогие корпуса строгого дизайна:

    15:22

    OCZ станет первым оверклокером GeForce 8800?:

    15:18

    Файловые обменники: BitComet v.0.79:

    15:15

    AMD 480X и 580X: новые имена для старых чипсетов:

    14:57

    Восстановление данных: Undelete Plus v.2.4:

    14:50

    Intel снимает с производства процессоры Celeron D 326, 346, 351 и 355:

    14:47

    TwinMOS: модули памяти TwiSTER DDR2-850:

    14:27

    Резервное копирование: Backup4all v.3.7 Build 245:

    14:25

    ZigBee 2006 и четыре новых «золотых» платформы:

    14:08

    Антивирусы: Antiy GhostBusters v.5.19:

    14:00

    Бета-версия Adobe Photoshop CS3 уже в пятницу?:

    13:53

    Антивирусы: Microworld Anti Virus & Spyware Toolkit Utility v.8.7.8:

    13:35

    Настройщики: WinSpeedUp v.2.71:

    13:10

    Trend Micro: Trend Micro OfficeScan и Trend Micro Internet Security для Windows Vista:

    12:45

    Антивирусы: NOD32 Antivirus System v.2.7:

    12:20

    "Лаборатория Касперского": Антивирус Касперского v.5.5 для Samba Server:

    11:55

    Мультимедиа: VideoLAN v.0.8.6 Final:

    11:30

    Еще один вариант энергонезависимой памяти – на MEMS:

    11:28

    Клавиатура студии Артемия Лебедева Optimus 103: очередные изменения:

    11:25

    Intel отказывается от последнего процессора серии Pentium D 800:

    11:23

    Выпущен OpenOffice.org v.2.1.0 Final:

    11:05

    45-нм иммерсионное оборудование: ASML становится единоличным лидером:

    10:50

    Выпущено ПО для сканирования изображений SilverFast v6.5:

    10:47

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.3.0 Alpha 1 (Nightly Build):

    10:40

    Мониторинг серверов: Advanced HostMonitor v.6.51 Beta:

    10:15

    Диагностика: Thaiphoon Burner v.3.2.0.1 Build 1209 Beta 1:

    09:50

    Диспетчеры закачек: FlashGet v.1.80 Final:

    09:25

    Общение в сети: QIP 2005 Build 7995:

    09:05

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Vista):

    08:45

    Официальные драйверы ForceWare v.97.44 для NVIDIA GeForce 8800:

    08:30

    Диагностика: Gigabyte EasyTune5 v.B06.1129.1:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 13 декабря):

    08:00

    AMD: встречайте Athlon 64 X2 с рейтингом 5400+ и 5600+. Дешевле чем Core 2 Duo Е6700, но лучше ли?:

    03:04

    Mitsubishi Electric Automation уменьшает графические терминалы:

    03:00

    Lumus-Optical: микродисплей с разрешением 640х480 в виде очков. Эффект 60" экрана с 3 метров!:

    02:19

    DX10-ускоритель ATI R600: предполагаемая частота, энергопотребление и другие детали:

    01:53

    AMD и IBM готовятся к выпуску 45-нм процессоров:

    01:51

    DFI LANParty UT ICFX3200-T2R/G: единственная плата на базе RD600:

    01:50

    Мнение: война форматов окончена, победил HD DVD:

    01:49

    ASUS P5N-E SLI: одна из первых плат на nForce 650i SLI:

    01:46

    Процессор Tensilica Xtensa 7 стоит 250000 долларов:

    00:51

    Shellcase RT: новая разработка Tessera для более тонких сенсоров и MEMS:

    00:25

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