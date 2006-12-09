  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    9 декабря 2006

    IncipioBud позволяет синхронизировать iPod shuffle без док-станции:

    23:48

    Программа для коррекции изображений DxO Optics Pro 4.1 стала Universal Binary:

    22:56

    Tube Speaker — портативная акустическая система дл iPod:

    21:59

    mStation 2.1 Stereo Orb стал разноцветным:

    16:59

    GameHouse выпускает игру Diamond Detective:

    15:32

    Дефрагментаторы: PerfectDisk v.8.0 Build 46:

    14:00

    Flash Optimizer for Mac 2.0 компрессирует вложенное видео:

    13:51

    Безопасность: Comodo Personal Firewall v.2.4.4.107 Beta:

    13:35

    Интернет и сети: Feedreader v.3.08:

    13:10

    Диагностика: BGEye v.3.0.1.5:

    12:45

    Антивирусы: SUPERAntiSpyware v.3.4.1000:

    12:20

    Cisco CDS: персонифицированные услуги цифрового видео и IP-телевидения:

    12:19

    Почтовые клиенты и фильтры: SynchPst for Outlook v.2.2.7:

    11:55

    Утилиты: HotKeyz v.2.6.0.0:

    11:30

    Веб-браузеры: Avant Browser v.11.0 Build 35:

    11:05

    Восстановление данных: Active@ File Recovery for Windows v.7.1 (Updated):

    10:40

    CD/DVD: AnyDVD v.6.0.9.2:

    10:15

    Настройщики: ATITool v.0.26:

    09:50

    Безопасность: SpyBot Search & Destroy v.1.5 Beta:

    09:25

    Microsoft: обновление для Excel 2002 (KB923089):

    09:05

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.7.48:

    08:45

    Утилиты: AsusUpdate v.7.08.03:

    08:30

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.97.19 для NVIDIA GeForce 6/7/nForce/Go (Vista):

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 9 декабря):

    08:00

    AMD снижает цены на продукты ATI:

    00:47

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    декабрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018