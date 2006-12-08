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    8 декабря 2006

    Tagan - БП неординарной мощности для Quad FX:

    18:42

    «Музыкальная мышь» La Feel и «мышь-амбидекстр» Elecom M-EKURDR:

    16:08

    Linutop: бесшумный Linux-ПК весом в 280 граммов:

    16:00

    Семь новых видеокарт Jetway на базе графических процессоров ATI:

    15:57

    AR Infotek: сетевая платформа Teak 3258:

    15:16

    Мультимедиа: MediaMonkey v.2.5.5 Build 985 RC3:

    15:15

    1 Тб на диске СD-типоразмера благодаря технологии Two-Photon 3-D Optical Data Storage!:

    14:57

    Веб-браузеры: Avant Browser v.11.0 Build 31:

    14:50

    Утилиты: StoragePoint v.1.1.2.9:

    14:25

    Super Talent: свои варианты 2-Гб модулей DDR2-667:

    14:07

    Утилиты: PriorityControl_STATIC v.1.0.1.7:

    14:00

    Kontron: серия компактных многофункциональных компьютеров KIM:

    13:59

    Графика: FastStone MaxView v.1.9:

    13:35

    Утилиты: GMER v.1.0.12.12011:

    13:10

    Настройщики: ATI Tray Tools v.1.2.6.964:

    12:45

    Резервное копирование: Backup4all v.3.7 Build 244:

    12:20

    PROGear-G5 - кардридер в стиле Apple Mac Pro G5:

    12:19

    Резервное копирование: Backup-2006 Studio v.5.1.4.219:

    11:55

    Документы Microsoft Office 2007 получат совместимость с Office 2004 Mac лишь весной:

    11:34

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.5.0.0:

    11:30

    Утилиты: Stick v.2.4:

    11:05

    Виртуальная реальность даёт нереальные воспоминания:

    10:49

    Acer AL2216WD: недорогой 22" широкоформатный ЖК-монитор получает DVI:

    10:43

    Фотогалерея ждёт вас! Новый сервис для читателей iXBT.com :

    10:40

    Антивирусы: Microworld Anti Virus & Spyware Toolkit Utility v.8.7.7:

    10:40

    Настройщики: PC Accelerator 2007 v.1.3:

    10:15

    Антивирусы: AVG Free Edition v.7.5.432 Build 861:

    09:50

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.5.4:

    09:25

    Digidesign выпустила Pro Tools 7.3:

    09:11

    Диагностика: Intel Desktop Control Center v.1.3.00.63/v.2.2.00.02:

    09:05

    Диспетчеры закачек: FlashGet v.1.80 Beta 3:

    08:45

    Графика: Picasa2 v.2.6 Build 35.94 Beta:

    08:30

    Новая версия драйверов для RAID-контроллеров JMicro модели JMB36X:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 8 декабря):

    08:00

    World of Warcraft 2.0.1: в Mac OS X 10.4.8 все же есть поддержка многопоточного OpenGL:

    08:00

    Солнечные элементы питания Boeing: даешь 41% КПД и $3 за 1 Вт энергии!:

    05:48

    Intel готовится к выпуску соперника для OLPC :

    02:44

    Buffalo HDV-ROM2.4FB: «первый» привод HD DVD для настольных ПК поступает в продажу:

    01:43

    RIDATA выпускает свои диски Blu-ray:

    00:41

    G.Skill выпускает двухгигабайтные модули DDR2-800 и DDR2-667:

    00:36

    Фото гибридного портативного компьютера-трансформера M*free HDCP:

    00:33

    Новая патентная политика IEEE сделает процесс стандартизации более безопасным:

    00:27

    Samsung представляет 18X SATA DVD-привод с LightScribe:

    00:26

    «Цифровая гостиная» AMD – без компьютеров?:

    00:09

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