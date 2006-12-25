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    25 декабря 2006

    Remote Buddy 1.0rc1 поддерживает работу с пультом от Wii:

    23:49

    Антивирусы: Vir.IT eXplorer Lite v.6.1.42:

    19:00

    Мультимедиа: MediaMonkey v.2.5.5 Build 988 RC3:

    18:35

    Toshiba намерена обогнать Sony на фронте использования Cell в Цифровом Доме:

    18:10

    Резервное копирование: SyncBackSE v.4.1.1.0:

    18:10

    Графический ускоритель Sparkle Calibre P768: быстрейший из равных:

    18:09

    Logitec Precious LHD-PHAU2: внешний HDD - «крепкий орешек»:

    18:07

    FTP-клиенты: Staff-FTP v.2.93:

    17:45

    Интернет и сети: 2hotspot v.1.4.0.1 Beta 3:

    17:20

    Восстановление данных: Undelete Plus v.2.5:

    16:55

    Мониторинг трафика: Bandwidth Controller v.1.08:

    16:30

    Диагностика: Device Info v.1.05 Beta:

    16:05

    Файловые обменники: Azureus v.2.5.0.1 Beta 44:

    15:40

    SecurityLab: обнаружены критические уязвимости в Mozilla Firefox:

    15:15

    Вышла новая версия «Битрикс: Управление сайтом 5.1»:

    14:50

    Безопасность: ViPNet Safe Disk v.3.0:

    14:25

    Программы "Мапилаб" совместимы с Microsoft Windows Vista и Microsoft Office 2007:

    14:00

    Ritlabs: новая стратегия развития решений безопасности почтовой переписки и контроля доступа к конфиденциальным данным:

    13:35

    Неофициальные драйверы ForceWare v.97.52 для NVIDIA GeForce и Quadro (Vista):

    13:10

    Диагностика: Thaiphoon Burner v.3.2.0.3 Build 1224 RC2:

    12:45

    Диагностика: Dr.Hardware 2006 v.8.0.0e:

    12:20

    Datalogic Memor: КПК c двумя сканерами штрих-кодов:

    11:57

    Интернет и сети: VisualRoute 2007 v.11.0с:

    11:55

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.0.1 Build 4577 Beta 3:

    11:30

    Спасет ли IBM будущее европейского технологического альянса?:

    11:11

    CD/DVD: IsoBuster Pro v.2.0:

    11:05

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.3.95.03 Christmas Edition:

    10:40

    Universal Soccer Manager 2 — новый симулятор футбольного менеджера:

    10:17

    Каталогизаторы: Tag&Rename v.3.3 Final:

    10:15

    Настройщики: Samurize v.1.64.2:

    09:50

    CD/DVD: AnyDVD v.6.0.9.9:

    09:25

    CD/DVD: CloneCD v.5.3.0.0:

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 25 декабря):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 18 по 24 декабря 2006 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 18 по 24 декабря 2006 года):

    08:15

    Тестирование CrossOver Mac 6.0 выходит на заключительную стадию:

    08:04

    Все BIOS прошедшей недели (с 18 по 24 декабря 2006 года):

    08:00

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