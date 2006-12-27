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    27 декабря 2006

    Утилита You Control: Fonts 1.2 получила совместимость с QuarkXPress:

    22:43

    Atech KB-Dock — клавиатура с доком для iPod:

    20:48

    Два ТВ-тюнера I-O Data для Windows Vista и Media Center:

    17:51

    ASUS WL-160W: еще один продукт с поддержкой 802.11n:

    17:43

    ATI RD790: новые подробности о собственном чипсете AMD для Quad FX:

    17:13

    Совместимость системных плат ASRock с процессорами Intel Core 2 Duo/Extreme:

    17:11

    Microsoft: Junk E-mail Reporting Tool v.1.1:

    16:55

    Arctic Quest for Mac — новая игра-головоломка:

    16:46

    Файловые обменники: BitTornado v.0.3.18:

    16:30

    Веб-браузеры: GreenBrowser v.3.7.1225:

    16:05

    FTP-клиенты: SmartFTP v.2.0 Build 1000.6 Beta:

    15:40

    Надстройки: Google Desktop v.5.0.612:

    15:15

    Dell интригует «невиданным ранее» Black Ice:

    14:54

    Новое производство AMD с 300-мм подложками:

    14:53

    Антивирусы: NOD32 Antivirus System v.2.70.23:

    14:50

    Дефрагментаторы: PerfectDisk v.8.0 Build 48:

    14:25

    Безопасность: Comodo Personal Firewall v.2.4.9.126 Beta:

    14:00

    Настройщики: RegRun Security Suite v.5.0:

    13:35

    Tanita InnerScan BC-500 - весы с USB-интерфейсом:

    13:26

    I-O Data представляет свои варианты SDHC-карт: 8 и 4 Гбайт:

    13:23

    Безопасность: SpyRemover v.2.66:

    13:10

    Коротко о планах AMD на 2007 год:

    12:51

    ETegro Technologies: новое поколение серверов Hyperion RS:

    12:47

    Утилиты: System Safety Monitor v.2.2.0.603 Beta:

    12:45

    Резервное копирование: Backup4all v.3.7 Build 246:

    12:20

    Энергоэффективные процессоры AMD помогут стать популярными ПК малого форм-фактора:

    12:11

    Почтовые клиенты и фильтры: SpamPal v.1.73h Beta:

    11:55

    Графика: HyperSnap-DX v.6.12.02:

    11:30

    Mitsubishi RDT221WM: закрывая пробелы в серии ЖК-дисплеев Diamondcrysta:

    11:24

    Мультимедиа: mp3Tag v.5.4:

    11:05

    Утилиты: #1 DVD Ripper v.5.0:

    10:40

    Чистильщики: HDCleaner v.2.364:

    10:15

    Антивирусы: AIM Fix v.1.6.1225:

    09:50

    Rainbow Technologies: новый Firebox X Edge от WatchGuard:

    09:25

    Обновление драйверов для видеокамер Logitech QuickCam:

    09:05

    Неофициальные драйверы и ПО для сетевых контроллеров Intel:

    08:45

    Неофициальная версия драйверов и утилит (Matrix Storage Manager) для чипсетов Intel:

    08:30

    Утилиты: AsusUpdate v.7.09.02:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 27 декабря):

    08:00

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