  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    26 декабря 2006

    Leadtek WinFast PVR3000 Deluxe - цифровой видеомагнитофон для ПК:

    19:46

    "Карманный" принтер Brother MPrint MW-260 :

    19:15

    Интернет и сети: Link Commander v.4.0.0.932:

    19:00

    Epson создает мультимедийный процессор S1C33E08:

    18:35

    Утилиты: Архивариус 3000 v.3.79:

    18:35

    FTP-клиенты: TurboFTP v.5.00 Build 556:

    18:10

    Файловые обменники: DC++ v.0.699:

    17:45

    Файловые обменники: BitSpirit v.3.2.2.193 Beta:

    17:20

    Siemens ставит рекорд скорости оптоволоконной связи на дистанции 160 км:

    17:09

    Мультимедиа: AutoGK (Auto Gordian Knot) v.2.40:

    16:55

    CD/DVD: DVDFab Decrypter v.3.0.5.1 Beta:

    16:30

    Мультимедиа: Reaper v.1.55:

    16:05

    Запись: FinalBurner v.1.9.0.71:

    15:40

    Утилиты: StoragePoint v.1.1.3.0:

    15:15

    Elpida начала производство 70-нм чипов памяти:

    15:09

    Утилиты: PriorityControl_STATIC v.1.0.1.9:

    14:50

    Диагностика: BGEye v.3.0.1.8:

    14:25

    Утилиты: AssessTree v.1.4.7.3:

    14:00

    Графика: Paint.NET v.3.0 Beta 3:

    13:35

    Почтовые клиенты и фильтры: Sylpheed v.2.3.0:

    13:10

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.5.5:

    12:45

    Утилиты: Advanced WindowsCare 2 Personal v.2.30 (Updated):

    12:20

    B4 II v2.03 — виртуальный орган в формате UB:

    12:11

    Чистильщики: CleanCenter v.1.42.2:

    11:55

    Антивирусы: RemoveIT Pro XT2d SE (23.12.2006):

    11:30

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях (51 неделя 2006 года):

    11:05

    Phantasia II — новая аркада для Mac OS X:

    10:46

    "Лаборатория Касперского": продолжена разработка решений для Microsoft ISA Server:

    10:40

    Безопасность: F-Secure Internet Security 2007:

    10:15

    "Лаборатория Касперского": Антивируса Касперского 6.0 и Kaspersky Internet Security 6.0 теперь и на Windows Vista:

    09:50

    Диагностика: Thaiphoon Burner v.3.2.0.4 Build 1225 RC2:

    09:25

    Настройщики: RivaTuner v.2.0 Final:

    09:05

    Неофициальные драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek (PCI и PCI-E):

    08:45

    Утилиты: @BIOS v.B06.1124.1:

    08:30

    Обновление драйверов для High Definition Audio от Conexant (Vista):

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 26 декабря):

    08:00

    Samsung CX206BW и CX226BW: быстрые 20- и 22-дюймовые ЖК-мониторы, готовые к Vista:

    02:38

    Vista может снизить время автономной работы ноутбуков:

    01:36

    NextoCF Ultra ND2525: быстрейшее устройство хранения для фотографов:

    00:33

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    декабрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018