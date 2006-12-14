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    14 декабря 2006

    Датчики температуры SMSC для 90-нм чипов:

    23:46

    ECS: выпуск адаптера N8800GTX-768MX на NVIDIA 8800GTX и переход в Hi-End вендоры? :

    22:43

    «Зеленая» память компании I-O Data:

    20:04

    Графика: Picasa2 v.2.6 Build 35.97 Beta:

    18:35

    Безопасность: Comodo Personal Firewall v.2.4.5.111 Beta:

    18:10

    Hitachi и Renesas усовершенствовали память «с фазовым переходом»:

    17:59

    Galaxy выпускает системную плату на nForce 680i:

    17:54

    Фоторедактор PhotoStudio Darkroom 1.5 получил расширенную поддержку RAW:

    17:47

    Файловые обменники: Azureus v.3.0 Build 36 Beta:

    17:45

    Интернет и сети: Nsauditor Network Security Auditor v.1.4.6:

    17:20

    Verbatim: цветные диски CD-R для LightScribe. Рисунки и подписи станут более контрастными. :

    17:06

    Контроллер питания для ноутбуков Intersil ISL6236 работает за троих:

    16:56

    Настройщики: WinSettings v.8.1:

    16:55

    Автономный HDD-дубликатор ACARD ARS-2030LF:

    16:37

    Текстовые редакторы: UltraEdit-32 v.12.20b:

    16:30

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 (aka DivxToDVD ) v.2.1.7:

    16:05

    BenQ DC X710: ультратонкая камера с 3-дюймовым дисплеем:

    16:04

    Hagiwara Sys-Com: ещё один флэш-накопитель с поддержкой ReadyBoost:

    15:59

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.1.23:

    15:40

    Конвертеры: Cucusoft DVD to iPod Converter v.5.21:

    15:15

    Одноплатный компьютер Micro/sys SBC4670:

    15:14

    Десять «чудес», которые обеспечит сверхпроводимость в будущем году :

    14:52

    CD/DVD: DVDFab Decrypter v.3.0.4.6 Beta:

    14:50

    Agere FW643: микрочип с поддержкой PCI-Express и IEEE 1394B:

    14:48

    Антивирусы: AVG Plus Firewall Edition v.7.5.433 Build 879:

    14:25

    Безопасность: AVG Internet Security v.7.5.433a879:

    14:00

    Емкость винчестеров ToughDisk для американских военных увеличивается на 60%:

    13:53

    OmniPlan — новое ПО для управления проектами:

    13:39

    Архиваторы: ExtractNow v.4.37:

    13:35

    Технология XtreMOS поможет AMI Semiconductor обойти конкурентов?:

    13:22

    ABBYY: выпущен Lingvo 12:

    13:10

    Novell: openSUSE 10.2:

    12:45

    Позвони мне на мышь - Genius Navigator 380:

    12:21

    Sun: NetBeans Visual Web Pack и NetBeans C/C++ Development Pack:

    12:20

    Медиаплееры: 1by1 v.1.58:

    11:55

    Общение в сети: Skype v.3.0.0.190 Beta:

    11:30

    Неофициальные модифицированные драйверы для видеокарт NVIDIA:

    11:05

    Intel выпускает свой первый… фильм:

    10:46

    Четверка быстрых 19-24-дюймовых ЖК-мониторов BenQ:

    10:45

    Intel Xeon E5335 выходит двумя месяцами ранее запланированного:

    10:44

    Microsoft: новые версии IntelliPoint и IntelliType Pro под Vista:

    10:40

    Одноплатный компьютер AXIOMTEK EP812 похож на системную плату для ПК:

    10:21

    Эмуляторы: MAME v.0.111:

    10:15

    Microsoft: Windows Live Messenger v.8.1 Build 0168 Beta:

    09:50

    Microsoft: ISO-образ, содержащий обновления системы безопасности и критические обновления за декабрь 2006 года:

    09:25

    Microsoft: обновления системы безопасности для Windows и других продуктов корпорации (декабрь 2006 года: обновления MS06-072 - MS06-78):

    09:05

    Почтовые клиенты и фильтры: Mozilla Thunderbird v.2.0 Beta 1:

    08:45

    Обновление драйверов и ПО для встроенного звука от RealTek:

    08:30

    Официальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (RTL-8185):

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 14 декабря):

    08:00

    Intel готовит дискретные графические карты?:

    05:02

    Fujitsu выпускает первый в мире 2,5" HDD ёмкостью 300 Гб:

    04:58

    Cooler Master CM Media 280: корпус-трансформер для энтузиастов:

    04:56

    ABIT AirPace Wi-Fi: адаптер беспроводной сети с интерфейсом PCIe x1:

    04:51

    Apple выпустила AirPort Update 2006-002:

    04:45

    Windows-совместимый одноплатный компьютер AR-B1622: размер 9 х 9,6 см и процессор AMD:

    03:01

    Есть первый процессор SING для самого быстрого в мире компьютера!:

    01:45

    NI выпускает 6,5-разрядный мультиметр для шины PCI Express:

    01:16

    Microsoft Vista - головная боль для производителей комплектующих:

    01:07

    Saitek Eclipse Red – клавиатура для геймеров или для врачей?:

    00:50

    Samsung предрекает приход «эры слияния»:

    00:09

    Sun System Performance Packs: 15 новых моделей:

    00:03

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