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    18 декабря 2006

    Pirate Poppers — новая игра для Mac OS X:

    19:58

    Spectra Logic расширяет библиотеку T950: почти десять петабайт в одном устройстве :

    19:12

    MacWireless выпустила USB-альтернативу картам AirPort:

    18:42

    Переименования продолжаются: ATI Radeon X1300 -> X1550 и другие способы повышения конкурентоспособности:

    18:39

    Удивительный материал ParaScan может сильно изменить радиочастотные блоки:

    18:32

    DataMore V2 - внешний накопитель с защитой данных по отпечатку пальца:

    17:42

    AOpen: новая barebone-система XC Cube EZ/EU965:

    17:36

    Вслед за ноутбуками загорелись настольные ПК:

    17:22

    BE-SONOS: технология Macronix для простого производства 45-нм флэш-памяти:

    16:16

    Материнская плата ASUS Commando для любителей разгона:

    16:13

    Sonic Studio выпустила Broadband DeNoise для Mac OS X:

    16:03

    Sotec: беспроводной Skype-телефон SKP-001:

    14:37

    Matsushita собирается сделать литиево-ионные батареи дорогими, но безопасными:

    14:32

    Пассивная точка доступа Net Optics 10/100BaseT Slim Tap отличается компактностью:

    14:12

    Transcend: 1-Гб модули памяти для ноутбуков:

    13:57

    Teknovus TK3714 «Turbo» 2.5G EPON ONU - скорость увеличена вдвое, но совместимость сохранена:

    13:28

    Amimon представляет альтернативу Wireless HD и HDMI на базе 802.11n:

    13:23

    Tables 1.1 поддерживает экспорт в файлы XLS:

    12:48

    AMD Turion 64 X2, накопитель Blu-ray, SLI и 20,1-дюймовый экран – все это в ноутбуке?:

    12:22

    Программируемый коммутатор PLDA для шины PCI Express удовлетворил PCI-SIG:

    12:03

    Hynix представляет 60-нм чипы памяти и модули на их основе:

    11:53

    I-O Data обновляет серии HDL-F и HDC-UX 320-Гбайт моделями:

    11:25

    ImageWell 3 — простой редактор изображений:

    11:16

    Advanced Media планирует выпустить USB-накопители со встроенными концентраторами:

    00:57

    Renesas показывает быстрый и недорогой транзистор для 45-нм техпроцесса:

    00:35

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