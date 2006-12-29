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    29 декабря 2006

    iRecord позволяет записывать аналоговое видео в iPod:

    23:56

    Labels X — цветные ярлыки, как в «классике»:

    22:06

    CD/DVD: CloneDVD Mobile v.1.1.4.0:

    17:45

    Мультимедиа: GX::Transcoder v.3.0.30.3351:

    17:20

    Каталогизаторы: All My Movies v.4.0 Build 1233:

    16:55

    Бут-менеджеры: OSL2000 Boot Manager v.9.05 Platinum:

    16:30

    Антивирусы: Protector Plus 2007 v.7.5.B01:

    16:05

    Beat Generation Podblaster — сумка с динамиками для iPod:

    15:47

    Интернет и сети: McAfee SiteAdvisor v.2.1.1.75:

    15:40

    Каталогизаторы: WhereIsIt? v.3.81:

    15:15

    CD/DVD: CloneCD v.5.3.0.1:

    14:50

    Ноутбук ASUS U5F - теперь с процессором Intel Core 2 Duo:

    14:39

    Мультимедиа: MP3Producer v.2.55:

    14:25

    Файловые обменники: BitSpirit v.3.2.2.206:

    14:00

    Файловые обменники: BitComet v.0.81:

    13:35

    ADI о MEMS: история, современность и перспективы:

    13:34

    OCZ: «отборные» графические адаптеры на базе NVIDIA GeForce 8800 GTX для энтузиастов:

    13:12

    Медиаплееры: Zoom Player v.5.00 Final:

    13:10

    Почтовые клиенты и фильтры: SpamButcher v.1.8y:

    12:45

    Мультимедиа: AudioGrail v.6.7.0.130:

    12:20

    Веб-браузеры: Avant Browser v.11.0 Build 42:

    11:55

    Утилиты: StoragePoint v.1.1.3.1:

    11:30

    Медиаплееры: 1by1 v.1.59:

    11:05

    Xilinx закрывает серию Virtex-5 последними FPGA, LX330:

    10:41

    Безопасность: Arovax Shield v.2.0.75:

    10:40

    Диспетчеры закачек: ReGet Deluxe v.4.3 Build 275 Beta:

    10:15

    Мультимедиа: MediaMonkey v.2.5.5 Build 990 RC3:

    09:50

    CD/DVD: AnyDVD v.6.1.0.0:

    09:25

    Тестовые приложения: PassMark PerformanceTest v.6.1 Build 1001:

    09:05

    Тестовые приложения: Samsung Drive Diagnostic Utility (Hutil) v.2.02:

    08:45

    Обновление прошивки для CD/DVD-приводов Lite-On (модель SHW-160P6S):

    08:30

    Неофициальные WHQL-драйверы ATI Catalyst v.6.13 (Vista):

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 29 декабря):

    08:00

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