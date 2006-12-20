  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    20 декабря 2006

    Опрос «iXBT.com Brand» 2006 завершается:

    23:18

    Мобильный TV-тюнер "Geforce" со встроенной памятью:

    23:04

    Databahn позволяет интегрировать многоуровневую флэш-память в однокристальные системы:

    19:36

    Диагностика: BGEye v.3.0.1.7:

    19:00

    Модуль nCipher miniHSMTM защитит электронные устройства:

    18:44

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.46.03:

    18:35

    Creative SE2300 - компактные беспроводные наушники:

    18:31

    Утилиты: RegToy v.0.4.3.4:

    18:10

    Catalyst Semiconductor представляет самый маленький программируемый потенциометр в мире:

    17:51

    Диспетчеры закачек: Internet Download Accelerator v.5.2.1:

    17:45

    Утилиты: Partition Logic v.0.65:

    17:20

    Настройщики: Super Utilities v.6.8:

    16:55

    Запись: FinalBurner v.1.8.0.67:

    16:30

    Мониторинг серверов: Alchemy Eye v.8.5.8:

    16:05

    «Самый первый хрустальный 13,3" ноутбук» - MSI S300:

    15:59

    AirStation NFINITI Giga - беспроводный адаптер Buffalo стандарта IEEE802.11n :

    15:51

    ConceptDraw 6.2 содержит новые библиотеки изображений:

    15:48

    Утилиты: DeviceLock v.6.0 Build 592:

    15:40

    «Ночная» мышь Buffalo BOMU-SL/M:

    15:33

    Электробритва, которую можно включить в USB:

    15:20

    Утилиты: AMUST 1-Login v.2.0:

    15:15

    Интерфейс памяти ARM Velocity прошел проверку TSMC:

    15:06

    Общение в сети: Miranda IM v.0.7 Test Build 7:

    14:50

    DSM-510: медиапроигрыватель, сертифицированный для Viiv:

    14:35

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Inventory v.5.5.1:

    14:25

    Мультимедиа: n-Track Studio v.5.0 Build 2193:

    14:00

    Софт для сотовых: Oxygen Phone Manager v.2.12:

    13:35

    AMD лицензирует у Amkor «зеленую» технологию:

    13:33

    Sun: вышла Java Platform Standard Edition 6:

    13:10

    Microsoft выпустила «настоящий» апдейт своего офисного пакета:

    13:03

    «Нержавеющие гигабайты» - USB-накопитель Lexar JumpDrive Lightning:

    12:59

    Turbolinux wizpy – «преврати все компьютеры мира в свой ПК»:

    12:48

    Фаматек: Radmin 3.0 поддерживает голосовой и текстовый чат:

    12:45

    Panda Software: теперь и для Windows Vista:

    12:20

    Настройщики: nHancer v.2.1.0:

    11:55

    Интернет и сети: Google Earth v.4.0.2693 Beta:

    11:30

    BCM8706: 10 Гбит/с DSP-трансивер Broadcom для нового поколения Ethernet-сетей:

    11:09

    Кодеки: K-Lite Mega Codec Pack v.1.62:

    11:05

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.2.81:

    10:40

    Adobe будет использовать Apple WebKit в Apollo:

    10:38

    Настройщики: nVHardPage SE v.3.5:

    10:15

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.2.0.0.1 Final:

    09:50

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.1.5.0.9:

    09:25

    Веб-браузеры: Opera v.9.10 Final:

    09:05

    Диагностика: FileMon v.7.04:

    08:45

    Разгон: Dual CoreCenter v.2.0.0.1 (Vista):

    08:30

    Новые драйверы для SATA-контроллеров Marvell 61xx:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 20 декабря):

    08:00

    Intel Core 2 Quad Q6400: четырехъядерные решения - в массы!:

    07:03

    Стандартизована встраиваемая флэш-память:

    01:25

    MSI MEGABOOK S430 - ноутбук класса домашнего кинотеатра:

    01:18

    Завершена работа над Intel 4965AGN: Centrino получит поддержку IEEE 802.11n:

    00:05

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    декабрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018