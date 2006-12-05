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    5 декабря 2006

    Bare Bones выпустила обновление BBEdit:

    20:07

    Teac: новые компактные и мультиформатные приводы DVD±RW для ноутбуков:

    19:23

    Расширение линейки памяти Corsair FB-DIMM: анонс 2-Гб модулей DDR2-667:

    18:40

    Infineon создала трёхмерный многозатворный полевой транзистор:

    18:37

    MOTOROKR E6: «рокер» в стиле КПК:

    18:26

    Color It! 4.5 — новая версия небольшого графического редактора:

    18:06

    Intel на ITU Telecom World: анонс blade-серверов и процессоров Xeon LV:

    17:57

    Не все платы на nForce 680i SLI одинаково полезны для модулей памяти?:

    17:47

    Cooler Master Note Pal S - «пюпитр» для ноутбука:

    16:59

    Fujitsu представляет новый 256-Мбит чип FCRAM для мобильных устройств:

    16:52

    Samsung Ultra Messaging i600: самый тонкий коммуникатор с QWERTY-клавиатурой:

    16:40

    Высококонтрастный 22-дюймовый ЖК-дисплей LG L226WT:

    16:35

    Belkin Cable-Free USB Hub: подключаем устройства по USB без проводов:

    16:21

    Apple выпустит 12” MacBook Pro?:

    16:20

    Jetway M2A481 PB: доступная плата с поддержкой CrossFire:

    16:14

    Transcend представляет гигабайтные модули памяти Micro-DIMM:

    16:08

    Leadtek: выход новой, улучшенной версии ТV-тюнера WinFast TV2000XP Global:

    15:26

    Spartan-3A: новая жизнь бюджетных FPGA Xilinx:

    15:25

    Доступные ЖК-мониторы: 17" SyncMaster 732N и 19" SyncMaster 932B:

    14:41

    Bookends 9.1 — библиографический каталогизатор в формате Universal Binary:

    14:31

    Quicky — усилитель сигнала Airport для iBook:

    12:59

    BCS200: первый мобильный WiMax-чипсет от Beceem:

    12:55

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.27.6:

    12:45

    Медиаплееры: Zoom Player v.5.00 RC2:

    12:20

    MRV выпускает трансиверы SFP для CWDM и DWDM с поддержкой 4-гигабитного Fibre Channel:

    12:11

    Мультимедиа: n-Track Studio v.5.0 Build 2183:

    11:55

    Мультимедиа: Reaper v.1.47:

    11:30

    Безопасность: WinLock v.4.51:

    11:05

    Модифицированные драйверы XTreme-G v.93.81 для видеокарт NVIDIA:

    10:40

    Диспетчеры закачек: FlashGet v.1.80 Beta 2:

    10:15

    Архиваторы: WinRAR v.3.62 Final:

    09:50

    Диспетчеры закачек: Net Transport v.2.26:

    09:25

    Новые драйверы для кардридеров Texas Instruments:

    09:05

    TuneView пульт с ЖК-дисплеем для iPod :

    08:50

    Обновление драйверов для адаптеров Broadcom (BCM-43XX/1XXX):

    08:45

    Новая версия драйверов для TV/FM-тюнеров ASUS:

    08:30

    Диагностика: SmartDoctor v.4.94:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 5 декабря):

    08:00

    Трёхмерное изображение в воздухе без голографии. Японское решение:

    00:55

    Elecom PRUMIE: что еще можно усовершенствовать в мыши?:

    00:37

    AMD готовится значительно увеличить кэш будущих CPU:

    00:01

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