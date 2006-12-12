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    12 декабря 2006

    NewerTech обновила miniStack V2 combo:

    23:57

    VASCO представляет два «электронных пропуска» - Digipass GO5 и GO6:

    23:13

    Broadcom предлагает одночиповое решение для цифрового ТВ в формате 1080р:

    21:27

    Samsung на ITU Telecom World 2006: демонстрация технологии HSUPA :

    21:01

    Наушники Novac с Dolby Digital 5.1 для игр и фильмов:

    20:09

    Princeton предлагает компактные SDHC-считыватели PRD-SDMN4 и PRD-123X :

    19:25

    Ноутбук HP Compaq nx7300/CT:

    19:09

    Платформа CSR BlueCore5-Multimedia сможет озвучивать тексты:

    19:00

    OLPC XO стоит на самом деле гораздо больше, чем 100 долл.:

    18:52

    Семейство чипсетов AMD 690G (RS690): новые детали:

    18:19

    ASUS V2: линейка ноутбуков с поддержкой 3.5G HSDPA:

    18:18

    Pioneer: DVD-рекордер DVR-A12J-W:

    18:03

    Автомобильные 16-разрядные микроконтроллеры Freescale поддерживают FlexRay:

    17:53

    Второе поколение Metalink WLANPlus: 802.11n-стандарт для бытовой электроники:

    17:37

    Apple выпустила закрытую сборку Leopard?:

    15:50

    NVIDIA готовит чипсет с интегрированным DirectX10-GPU:

    15:25

    Kingmax защищает модули памяти SuperRAM DDR400 от подделок:

    14:39

    Влияние выхода Brisbane на розничные цены процессоров AMD:

    11:40

    Следующие батареи для ноутбуков? Литиево-полимерные!:

    11:39

    iProjector — мультимедиа-проектор для iPod:

    11:36

    Corsair Flash Voyager – теперь ёмкостью в 16 Гбайт!:

    10:55

    Apple выпустила апдейт Aperture:

    10:44

    Что делать с GeForce 8800, пока нет DX10-игр? Снять крышку!:

    09:19

    Линейка оптических новинок Pioneer первой половины 2007 года:

    09:17

    HTC Vox: первая информация и фото коммуникатора с QWERTY-клавиатурой:

    09:15

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