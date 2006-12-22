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    22 декабря 2006

    iYiYi — новая акустическая система для iPod:

    23:48

    Apple выпустила iPod shuffle Reset Utility 1.0.1 for Mac:

    23:31

    Не все мыши одинаково полезны - Kokuyo Laser Pointer Mouse:

    23:04

    Phillips: «волшебные палочки» для Windows Vista MCE:

    22:51

    Fujifilm и IBM сообщают о начале серийного выпуска ленточных картриджей ёмкостью 700 Гб:

    20:38

    docXConverter поможет работать с документами DOCX на Mac:

    19:32

    Первые пульты ДУ с функцией SideShow для Vista Media Center:

    19:25

    Ноутбук Fujitsu LifeBook P7230 - неофициальные данные:

    18:47

    Eten-iXBT: мобильность без границ! Акция продлена!:

    17:51

    BenQ представляет 18- и 20-скоростные DVD-рекордеры:

    16:27

    IBM достигла нового рекорда плотности данных и времени задержки оптического сигнала:

    15:52

    Microsoft на CES 2007 представит новые версии Origami/Vistagami:

    14:59

    LiteComputer: 150-долларовый компьютер:

    14:11

    AMD будет разрабатывать проекты далекого будущего:

    14:10

    RIDATA/Ritek - новый игрок на рынке твердотельных накопителей:

    14:09

    Intel увеличит поставки 965 серии – но только до дебюта Bearlake:

    13:12

    Microsoft: обновление для Windows XP SP2 (KB918005):

    12:00

    Тестовые приложения: Fraps v.2.8.2:

    11:30

    65-нм процессоры AMD медленнее, чем 90-нм. Официальный ответ производителя:

    11:03

    Диагностика: Intel Processor Identification Utility v.3.3:

    11:00

    Официальные драйверы для встроенной графики чипсетов SiS (Vista):

    10:30

    Официальные драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel (Vista):

    10:00

    Неофициальные драйверы и ПО для сетевых контроллеров Intel:

    09:30

    SOHO Business Cards 2.0 — новая версия программы для создания визиток:

    09:29

    Утилиты: AsusUpdate v.7.09.01:

    09:00

    Обновление прошивок для DVD-приводов Sony:

    08:30

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 21 декабря):

    08:00

    Corsair TurboFlash: «ускоритель» Vista:

    05:41

    Зарядка портативного устройства превратится в зарядку для мышц?:

    05:40

    Отмена выхода ATI Radeon X1950 GT, ожидаемое снижение цен на X1950 XT и Pro:

    01:40

    Два новых стильных накопителя Iomega:

    00:26

    The Godfather - первый графический адаптер с двумя GPU Radeon X1950 Pro:

    00:24

    Gainward BLISS 8800GTS - ускоренный вариант GeForce 8800 GTS :

    00:10

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