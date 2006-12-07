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    7 декабря 2006

    DiskWarrior 4 работает на Intel Mac:

    20:29

    Fujifilm FinePix S5 Pro: уточненные спецификации, сроки и цены:

    18:54

    NVIDIA nForce 680a SLI - официально:

    18:42

    Adobe выпустила Reader 8:

    17:35

    Складная клавиатура Diatec Papillon FKB66PU:

    17:14

    IC Insights: первые результаты 2006 года – лучше уже не будет:

    16:38

    OCZ готовится к выпуску графических адаптеров:

    15:37

    IBM создаст цифроаналоговый чип для мегателескопов:

    15:13

    Новые данные о стандарте Ethernet 100 Гбит/с:

    14:34

    Buffalo представила «самую стройную» мышь:

    12:57

    В следующем году Sony существенно расширит сферу применения Cell :

    12:16

    i-mate K-Jar и SP Jam: коммуникаторы с упором на стильный внешний вид:

    12:15

    NVIDIA Quadro FX 3500M: мощное графическое решение для мобильных профессионалов:

    12:14

    CSIRO демонстрирует беспроводную сеть со скоростью 6 Гбит/с :

    11:43

    Интеграция 3/3,5G-технологий в ноутбуки – вендоры стремятся не опоздать:

    11:24

    Microsoft положила глаз на стодолларовый ноутбук :

    09:22

    Стартовая линейка четырёхъядерных процессоров AMD Barcelona:

    06:43

    Клавиатура для слепых озвучивает вводимые символы:

    01:32

    MSI P6N "Definitive Gaming" SLI: системные платы для игровых ПК со встроенной Creative Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio!:

    00:48

    Жёсткие диски форм-фактора 1,8" достигают ёмкости в 100 Гб благодаря Toshiba:

    00:40

    Intel показывает чипсет WiMAX Connection 2300:

    00:24

    Folding@Home теперь доступен и для владельцев ATI Radeon X1800/X1600:

    00:19

    По-настоящему игровой ноутбук: Lesance CL706GW-C2D-GT с Core 2 Duo + GeForce 7950Go GTX:

    00:02

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