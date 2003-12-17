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    17 декабря 2003

    BLISS 400С: недорогой ноутбук на платформе Centrino:

    18:37

    В MPEG-7 будет добавлена технология AFR:

    18:10

    Утилиты: WinHex v.11.2:

    16:25

    Интернет и сети: 3wGet v.1.42 Beta Build 139:

    16:00

    Мультимедиа: XVid;-) v.2.0:

    15:35

    Sun призывает IBM и Cray объединить усилия в разработке языков программирования суперкомпьютеров:

    15:30

    Sun призывает IBM и Cray объединить усилия в разработке языков программирования суперкомпьютеров:

    15:30

    Утилиты: CD/DVD Diagnostic v.2.1.1:

    15:10

    Утилиты: Tweak FX v.3.15:

    14:45

    Мультимедиа: Quintessential Player v.4 Build 67:

    14:20

    STMicroelectronics предлагает решение проблемы кратковременных ошибок памяти:

    14:06

    Утилиты: RegRun Security Suite Gold v.3.90:

    13:55

    Утилиты: WinXP Manager v.4.8.1:

    13:30

    Ricoh Caplio 400G Wide: новый 3,24-Мп цифровик для любительской подводной съемки:

    13:25

    Интернет и сети: SpamJail v.2.1:

    13:05

    Intel GFX3: удар по производителям видеокарт?:

    12:41

    Утилиты: 007 Spy Software v.3.18:

    12:40

    Итоги VIA и SiS за ноябрь. Нерадостные прогнозы на декабрь:

    12:31

    Запись: DeepBurner v.1.1.0.89 Beta:

    12:15

    Интернет и сети: The Bat! v.2.03.10 Beta:

    11:50

    Новая 1/1,8-дюймовая 6-Мп CCD матрица от Sharp:

    11:45

    Интернет и сети: NetCaptor v.7.5.0 Gold:

    11:25

    Снижение индекса тайваньской биржи в связи с первым за эту зиму случаем заражения SARS:

    11:18

    Утилиты: WinGuard Pro 2004 v.1.1.6:

    11:05

    Мировой рынок памяти: контрактные цены могут быть снижены на 2-3%:

    11:04

    Мультимедиа: Foobar 2000 v.0.7.6 Beta 2:

    10:45

    Неофициальные драйверы ForceWare v.53.30:

    10:30

    По следам IEDM: high-k будут запущены в коммерческое использование к 2007:

    10:28

    Обновление драйверов для мобильной графики ATI:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 17 декабря):

    10:00

    Philips предлагает свою систему защиты распространяемого мультимедийного контента:

    09:22

    Intel готовит 64-разрядный х86-совместимый процессор. Первые слухи…:

    00:37

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