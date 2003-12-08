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    8 декабря 2003

    Обновлена методика тестирования скорости компрессии звуковых файлов:

    20:22

    Мультимедиа: Koepi´s XviD Codec v.1.0 Beta 2 Build 05122003:

    19:45

    Мультимедиа: GermaniXEncoder v.1.70.849:

    19:20

    Мультимедиа: Media Player Classic v.6.4.7.2:

    18:55

    Мультимедиа: MP3tag v.2.16 RC4:

    18:30

    Интернет и сети: 3wGet v.1.41 Beta Build 132:

    18:05

    Интернет и сети: MultiZilla v.1.6.0.0:

    17:40

    Интернет и сети: UltraFXP v.0.9964:

    17:15

    Micron начала серийное производство DDR2 SDRAM:

    16:57

    Утилиты: ABC Amber Image Converter v.1.10:

    16:50

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R236 06.12.2003:

    16:25

    Matrix RAID в ICH 6 — новая форма RAID:

    16:01

    Утилиты: ASTRA32 v.0.91 Beta:

    16:00

    Утилиты: CleanCenter v.1.33.12:

    15:35

    Утилиты: Defragmenter Pro Plus v.1.2.1:

    15:10

    Утилиты: WinXP Manager v.4.8.0.4:

    14:45

    Утилиты: jv16 PowerTools v.1.4.1.248:

    14:20

    Мультимедиа: Foobar 2000 v.0.7.5 Final:

    13:55

    HP Mobile Workstation nw8000 c MOBILITY FireGL T2 — официально:

    13:49

    Интернет и сети: Mozilla Thunderbird v.0.4 Final:

    13:30

    Albatron FX5900XT/V — две видеокарты на неанонсированном процессоре:

    13:10

    Архиваторы: WinRAR v.3.30 Beta 3:

    13:05

    Вышла новая версия RightMark Audio Analyzer 5.2!:

    12:53

    Продажи тайваньских системных плат: такие же низкие, как и продажи чипсетов:

    12:46

    Интернет и сети: The Bat! v.2.02 RC2:

    12:40

    Утилиты: SuperDoctor III от Supermicro:

    12:15

    UFDA — альянс, который начинает продвигать USB flash drive:

    12:14

    Драйверы для ЖК-мониторов LG:

    11:50

    Samsung: лидер на рынке DRAM, второе место в секторе полупроводников:

    11:31

    Обновление драйверов для мобильной графики ATI:

    11:25

    Обновление драйверов для видеокарт ASUS (Radeon):

    11:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 8 декабря):

    10:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 1 по 7 ноября 2003 года):

    10:30

    Уточненные планы VIA по выпуску чипсетов в 2004 году. Плата на VIA PT880 – в рознице:

    10:27

    Мировой рынок памяти: DDR снова дешевеет:

    10:26

    Все драйверы прошедшей недели (с 1 по 7 декабря 2003 года):

    10:15

    Не содержащие хрома фотомаски: альтернативная технология UMC:

    10:00

    Все BIOS прошедшей недели (с 1 по 7 декабря 2003 года):

    10:00

    Видеокарты на чипах GeForce MX 4000 – в рознице:

    09:40

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