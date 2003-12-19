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    19 декабря 2003

    Утилиты: WinOrganizer v.2.6:

    21:35

    Утилиты: Fresh UI v.6.75:

    21:10

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R239 18.12.2003:

    20:45

    Интернет и сети: BWMeter v.1.2:

    20:20

    Интернет и сети: HiDownload v.4.2:

    19:55

    Запись: CopyToCD / DVD v.2.4.5:

    19:30

    Интернет и сети: TMeter v.4.3.173:

    19:05

    Интернет и сети: TrafMeter v.4.3:

    18:40

    Интернет и сети: SlimBrowser v.3.87 Build 001:

    18:15

    Мультимедиа: QuickTime v.6.5 для Windows и Mac:

    17:50

    Утилиты: Adobe Acrobat Reader v.6.0.1:

    17:25

    ATI: результаты 1 квартала 2004 финансового года:

    17:17

    Утилиты: StyleXP v.2.0 Beta 4:

    17:00

    Базы данных: MySQL 4.0.17:

    16:35

    Утилиты: HWiNFO32 v.1.34:

    16:15

    iReady — новая предлагаемая спецификация для домашних сетей:

    14:22

    50-нм нановолокна для коммуникаций: изготавливаются по традиционной технологии:

    14:05

    FLORA 220W/270W — линейки корпоративных ноутбуков Hitachi:

    13:49

    В 2004-2005 годах рынок памяти будет расти:

    13:11

    Aplix: часы-компьютер на платформе Java Blend:

    13:09

    Creative NOMAD MuVo2 — 4 Гб модель под Новый Год:

    12:47

    T-Cube: настольный ПК размером с апельсин:

    12:18

    Официальное обновление драйверов для USB2.0-контролеров VIA:

    11:25

    ATI: графические процессоры для видеокарт — в ноутбуки!:

    11:15

    Обновление драйверов для сетевых карт Intel:

    11:05

    Планы ATI и NVIDIA на 2004 год, новые подробности:

    10:51

    Новые драйверы для встроенной графики чипсетов Intel:

    10:45

    Новые версии драйверов для сетевых контроллеров Broadcom:

    10:30

    ProMOS и Hynix — новые партнеры, Elpida пока в стороне:

    10:29

    Утилиты: SilentTek v.3.12.20:

    10:15

    Серийное производство R420 ATI начнет в конце 1 квартала 2004 года:

    10:15

    Мировой рынок памяти: контрактные цены снижены на 6%:

    10:02

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 19 декабря):

    10:00

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