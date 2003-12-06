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    6 декабря 2003

    Sun Blade 2500 — рабочая станция на двух 1,28 ГГц UltraSPARC IIIi:

    14:01

    Архиваторы: ExtractNow v.3.56:

    13:30

    Мультимедиа: GermaniXEncoder v.1.70.842 RC1:

    13:05

    Утилиты: DHTML Menu Builder v.4.7.000:

    12:40

    Утилиты: UltraISO v.6.52 SR-1:

    12:15

    IDC: Рынок дисковых систем хранения данных стабилизируется:

    12:01

    Интернет и сети: SpamWasher v.1.2.1046:

    11:50

    Утилиты: DameWare NT Utilities v.3.73.0:

    11:25

    Утилиты: Fresh UI v.6.70:

    11:05

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition v.6.22.09.09:

    10:45

    Интернет и сети: Popcorn v.1.57 Beta 3:

    10:30

    Фото дня: Gainward Powerpack CoolFX Ultra/1600 XP Golden Sample с водяным охлаждением:

    10:23

    Запись: подробности о Nero Burning Rom v.6.0.0.28b:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 6 декабря):

    10:00

    CN-9I1ALS1 и CN-7N0AL2: новые системные платы от компании Canyon:

    09:16

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