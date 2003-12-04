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    4 декабря 2003

    Бренд Года 2003 по версии аудитории iXBT.com: стартовал второй тур!:

    18:33

    Интернет и сети: ProxyInspector for WinRoute v.2.7f:

    17:40

    Утилиты: ABC Amber Text Converter v.1.35:

    17:15

    Тайваньские производители чипсетов: неутешительные результаты ноября:

    17:09

    Антивирусы: Local Port Scanner v.1.2.2:

    16:50

    Интернет и сети: Popcorn v.1.57 Beta 2:

    16:25

    Утилиты: WinDowse v.5.1:

    16:00

    Утилиты: ABC Amber PDF Converter v.1.11:

    15:35

    Интернет и сети: Alchemy Eye v.5.5:

    15:10

    AmbiCom Radio FM-CF: радиоприемник для КПК с интерфейсом Compact Flash:

    15:08

    Все, что вы хотели узнать о продукции Western Digital, но не знали, у кого спросить...:

    15:04

    Интернет и сети: Bandwidth Monitor Extreme v.1.70:

    14:45

    Чипсеты Intel для платформ Centrino в 2004 году:

    14:29

    Утилиты: Central Brain Identifier v.5.10:

    14:20

    Intel сворачивает поставки 733 МГц LV и 800 МГц ULV Mobile Celeron:

    14:12

    Утилиты: Reg Organizer v.2.0 Beta 2:

    13:55

    Vitesta — серия DDR500 SDRAM A-DATA, теперь — с теплоотводными пластинами:

    13:41

    Утилиты: DVD Region-Free v.3.22:

    13:30

    В 2004 году ждем снижения цен на DVD-чипы и приводы:

    13:09

    SED-телевизоры под торговой маркой Canon: дебют компании состоится в 2005 году:

    13:07

    Утилиты: DVDIdle и DVDIdle Pro v.3.22:

    13:05

    Утилиты: Super Utilities v.2.0:

    12:40

    Графика: обновление для ACDSee 6.0:

    12:15

    Тайваньцы начинают выпуск 8x DVD+R/-R:

    12:01

    Интернет и сети: WinGate v.5.2:

    11:50

    Утилиты: StyleXP v.2.0 Beta 3:

    11:25

    Фото дня: Konica Minolta DIMAGE Z1 с широкоугольным конвертером ZCW-100 x 0,75 – в нашей лаборатории:

    11:19

    Новые драйверы для встроенной графики чипсетов VIA:

    11:05

    Quadro FX 1100: новый графический чип от NVIDIA для рабочих станций среднего уровня:

    10:58

    Утилиты: Tachyon Graphics Monitor v.3.3:

    10:45

    Мировой рынок памяти: изменения цен минимальны:

    10:40

    Обновление прошивок для приводов MSI:

    10:30

    Утилиты: ASUS PC Probe v.2.22.02:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 4 декабря):

    10:00

    PC-3700 Gold Revision 2 DDR: новая серия Unbuffered модулей от OCZ Technology:

    09:59

    1 трлн. бит на квадратный дюйм – с помощью нано-импринт литографии:

    08:11

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