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    11 декабря 2003

    Файловые менеджеры: Frigate v.3.21:

    16:25

    Digimax 301: простая и недорогая цифровая камера Samsung:

    16:10

    Интернет и сети: AOL Instant Messenger v.5.5.3501 Beta:

    16:00

    Мультимедиа: MP3tag v.2.16 Final:

    15:35

    Мультимедиа: AnyDVD v.3.2.1.1:

    15:10

    Интернет и сети: BearShare v.4.4.0 Beta 20:

    14:45

    Три новых графических карты Creative на чипах ATI Radeon — в России:

    14:24

    Запись: DropToCD (DataCD) v.2.20:

    14:20

    Текстовые редакторы: UltraEdit-32 v.10.10b:

    13:55

    Утилиты: WinBoost v.4.58:

    13:30

    Aspire 2000: новая модель Centrino-ноутбука от Acer — в России:

    13:28

    Интернет и сети: NetCaptor v.7.5.0 RC1:

    13:05

    Утилиты: Acronis True Image v.7.0:

    12:40

    Утилиты: Central Brain Identifier v.5.1.0.5 Build 1209:

    12:15

    Sun Solaris x86 выходит из тени. Бесплатно для пользователей:

    12:03

    Sun Solaris x86 выходит из тени. Бесплатно для пользователей:

    12:03

    Утилиты: AbsoluteShield Track Eraser v.3.31:

    11:50

    Gigabyte NA501: ноутбук-конструктор на платформе Centrino:

    11:42

    Утилиты: PerformanceTest v.5.0:

    11:25

    Архиваторы: 7-Zip v.3.12:

    11:05

    Мировой рынок памяти: чего добивается Samsung?:

    10:55

    Spectrum Fan Card от Vantec: освещаем и остужаем:

    10:55

    Новый 8.0 пакет компиляторов от Intel: теперь – с поддержкой новых инструкций ядра Prescott:

    10:52

    Официальные драйверы для RAID-контроллеров VIA:

    10:45

    Новые драйверы для видеокарт Leadtek Quadro FX 3000:

    10:30

    Aeolus FX 5900 XT: новинка от AOpen на чипе GeForce FX5900 XT:

    10:30

    Обновление прошивок для видеокарт FIC:

    10:15

    AMD увеличит выпуск чипов флэш-памяти в 2004 году:

    10:11

    Первые 2,5-дюймовые Serial ATA винчестеры от Fujitsu с поддержкой SATA II Phase I:

    10:10

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 11 декабря):

    10:00

    Серверные процессоры Intel: 2004-2006 годы:

    09:46

    По следам IEDM: о трехзатворных транзисторах AMD:

    08:50

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