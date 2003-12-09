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    9 декабря 2003

    Фото дня: MSI FX5950 Ultra – в нашей лаборатории:

    17:48

    На пути к электронному миру: о 802.11e и Mesh-сетях:

    17:05

    SiS смещает планы представления SiS656, VIA готовится к борьбе:

    16:19

    Интернет и сети: RaidenFTPD v.2.4 Build 1021:

    16:00

    Текстовые редакторы: BDV Notepad v.1.4:

    15:35

    Утилиты: Active SMART v.2.4 (Updated):

    15:10

    Утилиты: True Launch Bar v.2.2.0.11 Beta:

    14:45

    Утилиты: WinDVD Tweaker Pro v.4.43:

    14:20

    О новой политике Microsoft: «вы используете FAT? Пора заплатить…»:

    14:14

    О новой политике Microsoft: «вы используете FAT? Пора заплатить…»:

    14:14

    Утилиты: PC Wizard 2004 v.1.50:

    13:55

    Интернет и сети: Popcorn v.1.57:

    13:30

    FMV-7000NA5/H — ноутбуки Hitachi с RAID 1:

    13:25

    Линейка видеокарт от самой ATI будет укорочена:

    13:20

    Утилиты: CDCheck v.3.1.0.9 Beta:

    13:05

    Драйверы KX Project v.5.00.3536 Beta для звука от Creative:

    12:40

    Minox DC5211: 5 млн. пикселей и 3х зум при габаритах менее 100 мм:

    12:39

    Утилиты: PestPatrol v.4.3.0.4:

    12:15

    Мультимедиа: TVTool v.9.5:

    11:50

    Утилиты: AzGuard v.2.5.4.53:

    11:25

    Утилиты: Reg Organizer v.2.0 Beta 3:

    11:05

    Volari V8 Duo Ultra: первые карты в рознице, первые результаты тестирования:

    10:47

    Антивирусы: Antiy GhostBusters (Standard/Professional) v.4.13:

    10:45

    Мировой рынок памяти: сектор DDR SDRAM явно перенасыщен:

    10:35

    Запись: DeepBurner v.1.1.0.84 Beta:

    10:30

    Обновление прошивок для приводов Lite-On:

    10:15

    Новая прошивка для видеокарт Gigabyte:

    10:00

    Мировой рынок памяти: предварительный рейтинг производителей:

    09:32

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