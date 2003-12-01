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    1 декабря 2003

    Интернет и сети: MultiZilla v.1.5.0.4h:

    18:30

    Интернет и сети: The Bat! v.2.01.56 Beta:

    18:05

    Мультимедиа: GermaniXEncoder v.1.70.827:

    17:40

    Первая плата Sparkle на GeForce MX 4000:

    17:17

    Текстовые редакторы: EditPad Lite v.5.2.0:

    17:15

    Мультимедиа: MP3tag v.2.15o:

    16:50

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R235 29.11.2003:

    16:25

    В Grantsdale будет реализована поддержка Wi-Fi:

    16:01

    Мультимедиа: JetAudio v.5.1.10:

    16:00

    Утилиты: FitW v.4.1.0.4250:

    15:35

    Утилиты: Work With Registry v.3.35:

    15:10

    Интернет и сети: Spam Manager v.1.01:

    14:45

    Архиваторы: ExtractNow v.3.53:

    14:20

    Creative: новый партнер ATI в поставках видеокарт. Теперь — в Европе:

    14:14

    Утилиты: CleanCenter v.1.33.11:

    13:55

    Электронная кожа – осязание для роботов:

    13:51

    Драйверы: VIA Hyperion 4.50 – Терминатор файловых систем:

    13:30

    SST и PSC ведут совместную разработку SuperFlash третьего поколения:

    13:19

    Мультимедиа: Koepi´s XviD Codec v.1.0 Beta 1 Build 30112003:

    13:05

    Linux: GNOME Development v.2.5.0:

    12:40

    Dell W1700- очередной монитор со встроенным тюнером:

    12:34

    Финансовые данные по продажам полупроводников: европейцы уже не рады росту евро:

    12:20

    Обновление USB2.0-драйверов от Nec-Orangeware:

    12:15

    Новые драйверы для видеокарт Leadtek:

    11:50

    Dynabook SS SX: новые сверхлегкие ноутбуки Toshiba с 12,1-дюймовым XGA экраном:

    11:27

    Обновление прошивок для CD-RW-приводов BenQ:

    11:25

    Полку 1-дюймовых жестких дисков прибыло: 2,2 Гб версия носителя от Transcend:

    11:24

    Обновление драйверов для ATA/SATA контроллеров Ali:

    11:05

    Первые мультимедийные продукты Intel DHWG появятся во второй половине 2004:

    11:04

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 1 декабря):

    10:45

    Будущие чипсеты от ALi, ATI, NVIDIA SiS и VIA для AMD64: уточненные данные:

    10:34

    Все Firmware прошедшей недели (с 24 по 30 ноября 2003 года):

    10:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 24 по 30 ноября 2003 года):

    10:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 24 по 30 ноября 2003 года):

    10:00

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