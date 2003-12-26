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    26 декабря 2003

    GA-8TRS300M — системная плата Gigabyte на 9100 IGP:

    16:51

    Новые полимерные пленки Fujitsu для сенсоров: долговечнее в 10 раз, а стоят дешевле:

    15:48

    Интернет и сети: RaidenFTPD v.2.4 Build 1055:

    14:20

    Утилиты: R-Undelete v.2.0:

    13:55

    Контрактные цены на графические чипы DDR SDRAM снижены:

    13:33

    Интернет и сети: SpyRemover v.1.58:

    13:30

    Penny Black: Microsoft «затормозит» спамеров… и заработает на этом!:

    13:22

    Penny Black: Microsoft «затормозит» спамеров… и заработает на этом!:

    13:22

    Запись: DeepBurner v.1.1.0.91 Beta:

    13:05

    Утилиты: WinBoost v.4.60:

    12:40

    Интернет и сети: Spam Manager v.1.03:

    12:15

    Интернет и сети: Fresh Download v.6.50:

    11:50

    Дефицит на чипсеты 802.11g продлится в первом квартале 2004:

    11:33

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R241 25.12.2003:

    11:25

    ЖК-телевизоры, выпущенные производителями ПК, составят 20% рынка:

    11:20

    Мультимедиа: Zoom Player v.3.30 Beta 3:

    11:05

    Интернет и сети: GreenBrowser v.2.0 Build 1225:

    10:45

    Утилиты: CleanCenter v.1.33.25:

    10:30

    Renesas инвестирует в производство флэш-памяти более 307 млн. долларов:

    10:25

    Интернет и сети: Serv-U v.4.1.0.11 Beta:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 26 декабря):

    10:00

    Чипсеты VIA и SiS: в 2004 год – с оптимизмом:

    09:32

    4 Гб и 2 Гб винчестеры Microdrive: в Японии – с января:

    09:13

    Светодиодные источники света: пора бы стандартизовать:

    09:00

    Хотите PDA за $34,99?:

    01:27

    Фото дня: Sparkle SP8836U-PT на GF FX 5700 Ultra. Карта в банке:

    01:07

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