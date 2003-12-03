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    3 декабря 2003

    Интернет и сети: TMeter v.4.3.167:

    19:20

    Россия выбрала цифровое телевидение стандарта DVB:

    19:18

    Мультимедиа: MovieJack v.3.5:

    18:55

    Интернет и сети: SmartFTP v.1.0 Build 980 RC:

    18:30

    Утилиты: RamCleaner v.3.5:

    18:05

    Утилиты: CPUSpy v.1.02:

    17:40

    Creative Prodikeys DM: новая версия универсальной клавиатуры – на российском рынке:

    17:27

    Интернет и сети: RaidenFTPD v.2.4 Build 1015:

    17:15

    Интернет и сети: Advanced Spam Defense v.0.99e:

    16:50

    Иммерсионные сканеры ASML Twinscan XT:1250i доступны уже в этом году:

    16:29

    Мультимедиа: AnyDVD v.3.2.0.1:

    16:25

    Интернет и сети: UltraFXP v.0.9958:

    16:00

    Toshiba и SanDisk совместно построят 300-мм фабрику:

    15:58

    Утилиты: A-Tuner v.1.7.27.5216:

    15:35

    PR-DLS 533/RACK: материнская плата от ASUS с оптимизацией под 1U/2U серверы:

    15:17

    Интернет и сети: RemotelyAnywhere v.5.21.422:

    15:10

    Rollei dp3210: компактная 3-мегапиксельная камера для серьезных людей:

    14:51

    Утилиты: AMS Fast Defrag v.2.03.00:

    14:45

    Утилиты: Registry Mechanic v.2.1:

    14:20

    Утилиты: Tweak-XP Pro v.3.0.2:

    13:55

    Утилиты: FileBack PC v.4.0 (от 1 декабря):

    13:30

    Обесцвечивающиеся чернила Toshiba: экономим на бумаге и переработке:

    13:18

    Рынок оборудования для полупроводниковой индустрии вырастет в 2003 году на 39%:

    13:11

    Утилиты: XP Smoker v.3.7:

    13:05

    Мультимедиа: Media Player Classic v.6.4.7.1:

    12:40

    Мультимедиа: VirtualDub v.1.5.10:

    12:15

    FFD 2.5" Ultra Narrow SCSI от M-Sys: емкость увеличена до 15 Гб:

    12:06

    Запись: NeroMIX v.1.4.0.14:

    11:55

    Мультимедиа: Nero Media Player v.1.4.0.14:

    11:35

    Попрощаемся с Low Voltage 933 МГц Intel Pentium III:

    11:23

    Запись: Nero Burning Rom v.6.0.0.28:

    11:20

    Мировой рынок памяти: прогнозы на будущее разнятся:

    11:11

    Официальная версия драйверов 4in1 для материнских плат на чипсетах VIA:

    11:05

    Цифровая зеркалка со сменной оптикой Nikon D70: ответ на Canon 300D?:

    11:04

    Неофициальная версия AGP-драйверов для чипсетов SiS:

    10:50

    Обновление прошивок для приводов AOpen:

    10:40

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 3 декабря):

    10:30

    Утилиты: NVFlash v.4.46:

    10:20

    Обновление драйверов для игровых контроллеров Logitech Wingman:

    10:10

    Обновление прошивок для приводов Lite-On:

    10:00

    WinFast PVR2000: ТВ/FM тюнер от Leadtek для систем под Windows XP MC Edition:

    09:53

    Иммерсионные и импринт-литографические технологии вытеснят EUV?:

    07:33

    Transit USB: миниатюрный портативный аудио интерфейс от M-Audio:

    00:32

    Club-3D: начались поставки видеокарт XGI Volari Duo V8 Ultra:

    00:00

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