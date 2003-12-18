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    18 декабря 2003

    RoverBook Partner T210 — первый российский планшетный ПК:

    19:00

    NVIDIA nForce 3 250: две версии в конце января:

    17:46

    Sony прекращает выпуск пишущих DVD-приводов:

    17:00

    NEC представит на CES2004 привод с поддержкой обычных и HD-DVD дисков:

    16:45

    Мультимедиа: GermaniXEncoder v.1.70.870:

    15:35

    Интернет и сети: Offline Explorer v.3.0.1469 Beta 1 (все версии):

    15:10

    VIA Vectro VT6205: «9-в-1» контроллер флэш-памяти с интерфейсом USB 2.0:

    15:09

    Intel разработала чип для проекционных телевизоров:

    15:08

    Утилиты: RegSupreme v.1.1.0.24:

    14:45

    Утилиты: A-Tuner v.1.7.34.5304:

    14:20

    DeltaChrome начнут покорять Европу в платах Club-3D:

    14:03

    Утилиты: True Launch Bar v.2.2.0.13 Beta:

    13:55

    Линейка чипсетов Grantsdale: представление — 29 марта:

    13:53

    Мультимедиа: Zoom Player v.3.30 Beta 2:

    13:30

    Утилиты: MemMonster v.4.35:

    13:05

    "Руководителей" DVD Forum прибыло. Среди новичков — Microsoft:

    12:47

    Интернет и сети: Tiny Personal Firewall v.5.1.1280:

    12:40

    Интернет и сети: IncrediMail Build 1324:

    12:15

    На рынке 300-мм пластин намечается дефицит:

    12:11

    Интернет и сети: GreenBrowser v.2.0 Build 1217:

    11:50

    Доля Canon на рынке компактных цифровиков в 2004 году составит 25%:

    11:40

    Мультимедиа: Foobar 2000 v.0.7.6 Final:

    11:25

    Официальные драйверы ATI Catalyst v.3.10:

    11:05

    Мультимедиа: Macromedia Flash Player v.7.0.19.0:

    10:45

    Мировой рынок памяти: цены на чипы "прогибают" цены на модули:

    10:34

    Утилиты: Core Center v.1.6.0.0:

    10:30

    Обновление драйверов для процессоров AMD Athlon64:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 18 декабря):

    10:00

    По следам IEDM: о своем видении Toshiba технологий «напряженного» кремния:

    09:04

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