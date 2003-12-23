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    23 декабря 2003

    Новые навигационные системы Cobra SKYNAV 2000 и 3000: набрал адрес, сел и поехал…:

    17:59

    Статистические методы синхронизации: внедрение неизбежно:

    14:56

    Утилиты: Adobe Reader Speed-Up v.1.09:

    14:20

    Образцы 90 нм процессоров Transmeta Efficeon появятся уже в январе:

    13:56

    Утилиты: System Mechanic v.4.0e:

    13:55

    Утилиты: WinDVD Tweaker Pro v.4.44:

    13:30

    Интернет и сети: Internet Download Accelerator v.2.6:

    13:05

    Hard-core DDR500 Hyperband: новые модули памяти PC-4000 от Kingmax:

    12:56

    Cypress Semiconductor начала серийный выпуск 18 Мбит DP RAM:

    12:55

    Утилиты: Tweak FX v.3.26:

    12:40

    Мультимедиа: TVTool v.9.5.5.2:

    12:15

    ProMOS окончательно отказала Elpida в производственной мощности:

    12:11

    Запись: Alcohol 120%/52% v.1.4.8.1222:

    11:50

    Официальные драйверы от NVIDIA под Linux:

    11:25

    FlexScan L795: новый 19-дюймовый ЖК монитор от EIZO Nanao:

    11:16

    Новые драйверы от Omega для Radeon под Windows 9x/ME/2000/XP:

    11:05

    Microsoft: Windows SP2 Beta 1 Build 2055:

    10:45

    Обновление прошивок для приводов Plextor:

    10:30

    Мировой рынок памяти: начало рождественских каникул:

    10:21

    Утилиты: SmartDoctor v.4.0:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 23 декабря):

    10:00

    Карты SD самые популярные в Америке. Будет ли тенденция глобальной?:

    09:47

    Система HIT Virginia Tech: высокие технологии в американском футболе:

    08:44

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