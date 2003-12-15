  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    15 декабря 2003

    Утилиты: Startup Organizer v.2.2.170 Service Release 1:

    20:35

    Утилиты: Tweak FX v.3.10:

    20:10

    Утилиты: HD_Speed v.1.3.2.39:

    19:45

    Утилиты: PCMedik v.5.12.15.2003:

    19:20

    Утилиты: PCBoost v.2.12.15.2003:

    18:55

    Утилиты: Throttle v.5.12.15.2003:

    18:30

    Интернет и сети: K9 v.1.18:

    18:05

    Запись: CopyToCD / DVD v.2.4.2:

    17:40

    JBL Duet: новая акустика от Harman Multimedia — уже в России:

    17:28

    K8M800: первый чипсет VIA с интегрированной графикой для платформы AMD64, официально:

    17:17

    Запись: Blindwrite Suite v.5.0.3:

    17:15

    Утилиты: System Cleaner v.4.93 Build 168:

    16:50

    Medea+: очередной мыльный пузырь Европейского Союза?:

    16:46

    Утилиты: Work With Registry v.3.50:

    16:25

    Утилиты: WindowsBlinds v.4.2:

    16:00

    Тестирование: обновления пакета тестирования скорости сжатия видеофайлов:

    15:53

    Тайваньские производители памяти: продажи в ноябре снизились:

    15:42

    Интернет и сети: AI RoboForm v.5.5.3:

    15:35

    Интернет и сети: SpamPal v.1.53 Beta:

    15:10

    Xs: новые 22Х/44Х карты флэш-памяти Dane-Elec:

    15:05

    Интернет и сети: InstantGet v.1.70:

    14:45

    Интернет и сети: Kerio Personal Firewall v.4.0.10:

    14:20

    Утилиты: CleanCenter v.1.33.15:

    13:55

    Интернет и сети: MyIE2 v.0.9.11:

    13:30

    Мировой рынок памяти: цены близки к критичным:

    13:15

    Утилиты: WhereIsIt? v.3.55:

    13:05

    Интернет и сети: eMule v.0.30e:

    12:40

    Мультимедиа: Quintessential Player v.4 Build 66:

    12:15

    Micron представляет новые 2- и 3-мегапиксельные CMOS-сенсоры:

    12:14

    X´S-Drive Pro VP300 — новый мультимедийный плеер Vosonic:

    12:06

    Обновление драйверов для сетевых карт Intel:

    11:50

    Утилиты: Intel Application Accelerator RAID Edition v.3.53:

    11:25

    Hynix не отстает от конкурентов с выпуском DDR2 SDRAM:

    11:18

    Обновление прошивок для приводов AOpen и Samsung:

    11:05

    Планы ASUS по выпуску системных плат для 1U серверов на процессорах Intel:

    10:48

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 15 декабря):

    10:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 8 по 14 декабря 2003 года):

    10:30

    Sanyo выпустит в 2004 году 20 млн. цифровых камер:

    10:15

    Все драйверы прошедшей недели (с 8 по 14 декабря 2003 года):

    10:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 8 по 14 декабря 2003 года):

    10:00

    Sony CLIE PEG-TJ35: проблемы с подсветкой экрана:

    09:53

    Первая видеокарта на чипе S3 DeltaChrome в Японии. Ждем начала продаж:

    00:02

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    декабрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018