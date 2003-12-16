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    16 декабря 2003

    Запись: Blindwrite Suite v.5.0.5:

    20:15

    Запись: CopyToCD / DVD v.2.4.3:

    19:50

    Интернет и сети: MultiZilla v.1.6.0.0d:

    19:25

    Интернет и сети: Spam Inspector v.4.0.393:

    19:00

    Мультимедиа: Tag&Rename v.3.0.1:

    18:35

    Утилиты: A-Tuner v.1.7.33.5304:

    18:10

    Утилиты: True Launch Bar v.2.2.0.12 Beta:

    17:45

    M6000N: новая серия Centrino-ноутбуков от ASUS:

    17:32

    Интернет и сети: Kerio WinRoute Firewall v.5.1.7:

    17:20

    Интернет и сети: SpamWasher v.1.2.1050:

    17:00

    Мультимедиа: WinAmp v.5.0 Final:

    16:40

    Обновление драйверов для ATI Mobility Radeon 9600 Pro:

    16:25

    Утилиты: ASUS GameFace v.1.30:

    16:10

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 16 декабря):

    15:55

    Toshiba представила свои первые HDMI-чипы, готовится к выпуску 65-нм DRAM:

    15:44

    Миниатюрный ТВ тюнер: если у вашего Pocket PC есть слот CF...:

    14:47

    SiS M741: новый интегрированный чипсет под процессоры Mobile Athlon XP:

    14:21

    FMV-STYLISTIC TB10 — стильный корпоративный планшетный ПК Fujitsu:

    13:30

    AMD Athlon 64 3000+, официально:

    13:23

    PLATINUM GeForce FX 5700 Ultra: очередная видеокарта S/U/M/A/:

    12:54

    Samsung переориентируется на SDR SDRAM?:

    12:15

    Transcend представила 1 Гб registered модули DDR400 для систем на Opteron:

    11:14

    Мировой рынок памяти: выравнивание спотовых рынков:

    10:30

    Винчестеры от Toshiba: теперь – в 0,85-дюймовом форм-факторе:

    08:59

    Samsung начнет поставки 8-Гбит MCP-микросхем флэш-памяти:

    00:39

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