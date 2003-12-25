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    25 декабря 2003

    Утилиты: Adobe Reader Speed-Up v.1.10:

    16:25

    Apple QuickTime 6.5: теперь и для сотовых телефонов:

    16:02

    Антивирусы: AnVir v.3.7:

    16:00

    Утилиты: Add/Remove Plus! 2004 v.4.1:

    15:35

    Интернет и сети: SpeedTest v.1.4:

    15:10

    ГМ-2С: новый SHDSL-модем компании «Зелакс»:

    14:53

    Утилиты: Magic Utilities 2003 v.2.40:

    14:45

    Запись: Blindwrite Suite v.5.0.7:

    14:20

    Запись: CopyToCD/DVD v.2.4.7:

    13:55

    Виртуальные мыши для носимых компьютеров:

    13:35

    Утилиты: Samurize v.1.1.1:

    13:30

    Утилиты: Acronis True Image v.7.0 Build 582:

    13:05

    Новинки от Creative: внешний декодер DDTS-100 и 7.1-канальная акустика GigaWorks S750-D:

    12:43

    Интернет и сети: K9 v.1.19:

    12:40

    Leadtek: производство графических плат перестает быть основным бизнесом:

    12:35

    Запись: DropToCD (DataCD) v.2.23:

    12:15

    SMIC будет выпускать чипы DRAM Elpida по 0,10-мкм технологии:

    12:12

    Утилиты: RamCleaner v.3.55:

    11:50

    Toshiba демонстрирует 512 Мбит чипы XDR DRAM:

    11:44

    Интернет и сети: Avant Browser v.8.02 Build 210:

    11:25

    Интернет и сети: MyIE2 v.0.9.12:

    11:05

    BLISS 5055CЕ: универсальная многоцелевая версия известной модели ноутбука:

    10:58

    Утилиты: Tweak-XP Pro v.3.0.2a:

    10:45

    Свежие версии драйверов для цифровых камер BTC:

    10:30

    Утилиты: Abit FlashMenu v.1.31:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 25 декабря):

    10:00

    Мировой рынок памяти: рождественские каникулы на биржах:

    09:21

    В ожидании MacWorld: Apple готовит облегченную версию iPod?:

    09:00

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