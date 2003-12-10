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    10 декабря 2003

    Мультимедиа: GermaniXEncoder v.1.70.854:

    18:15

    Интернет и сети: BWMeter v.1.1:

    17:50

    Интернет и сети: FileZilla v.2.2.2:

    17:25

    Новые принтеры Color LaserJet 3500 и 3700 от Hewlett–Packard – в России:

    17:02

    Интернет и сети: GreenBrowser v.2.0 Final:

    17:00

    Утилиты: Actual Transparent Windows v.2.5:

    16:35

    Apple выпустит новые iMac в 2004 году в магниевых корпусах:

    16:19

    Утилиты: CDCheck v.3.1.0.10 Beta:

    16:10

    Интернет и сети: NetCaptor v.7.5.0 Beta 7:

    15:45

    BL-191A, BL-171G/A — три линейки "новогодних" мониторов Sharp:

    15:40

    Интернет и сети: InstantGet v.1.61:

    15:20

    Утилиты: SpyAnytime PC Spy v.2.21:

    14:55

    Интернет и сети: Avant Browser v.8.02 Build 207:

    14:30

    Leadtek WinFast A350XT TDH 128MB — на GeForce FX 5900 XT:

    14:11

    Утилиты: RegRun Security Suite Gold v.3.90 Beta 1:

    14:05

    AMD: первые 90-нм чипы будут готовы во втором квартале 2004:

    13:52

    Интернет и сети: Popcorn v.1.58:

    13:40

    SL-PT880E-RL: вариант системной платы на VIA PT880 от Soltek:

    13:39

    Запись: DeepBurner v.1.1.0.85 Beta:

    13:15

    PENTAX-DA 16mm-45mm F4 ED AL — объектив Pentax для SLR-камер:

    13:12

    A7N8X-E Deluxe: пополнение линейки системных плат с поддержкой ASUS Wi-Fi@HOME:

    12:54

    Интернет и сети: Mozilla v.1.6 Beta:

    12:50

    Интернет и сети: The Bat! v.2.02.03 Christmas Edition:

    12:25

    Утилиты: HyperSnap-DX v.5.40.06:

    12:05

    Обновление прошивок для приводов Samsung и Teac:

    11:45

    Официальные драйверы ForceWare v.53.03/53.04 от NVIDIA:

    11:30

    Мировой рынок памяти: спрос низкий из-за снижения продаж системных плат:

    11:16

    Утилиты: Gainward Expert Tools v.3.14:

    11:15

    Новые видеокарты от ASUS, AOpen, Palit, Leadtek, или жизнь после Нового Года:

    11:11

    IEDM: нанокристаллы IBM и Motorola позволят выпускать флэш-память по 45-нм нормам:

    11:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 10 декабря):

    11:00

    UMC готова к массовому выпуску X Architecture чипов:

    08:37

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