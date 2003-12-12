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    12 декабря 2003

    Утилиты: Business Winstone 2004, Business Winstone 2004 BatteryMark, Multimedia Content Creation Win:

    16:25

    Интернет и сети: eMule Plus v.1i:

    16:00

    Утилиты: WinHex v.11.20 Beta:

    15:35

    Утилиты: A-Tuner v.1.7.32.5216:

    15:10

    Архиваторы: 7-Zip v.3.13:

    14:20

    Утилиты: Absolute StartUp v.4.0:

    13:55

    Запись: Bart´s PE Builder v.3.0.24:

    13:30

    Утилиты: ABC Amber PDF Converter v.1.12:

    13:05

    Toshiba представит на CES2004 жесткий диск размеров менее 1 дюйма:

    13:05

    Утилиты: OpenGL Extension Viewer v.2.06 Build 161:

    12:40

    Сводная таблица характеристик всех процессоров AMD Athlon XP:

    12:19

    Интернет и сети: MultiZilla v.1.6.0.0c:

    12:15

    Мультимедиа: DivX Subtitle Displayer v.4.54:

    11:50

    Наследник чипа ATI R450 будет выпущен с нормами 90 нм в конце 2004 года:

    11:50

    Массовое производство модулей 802.11g для платформы Intel Centrino начнется до конца года:

    11:27

    Интернет и сети: Avant Browser v.9.01 Beta 1:

    11:25

    MSI объявит о сотрудничестве с ATI в январе?:

    11:16

    Утилиты: RivaTuner v.2.0 RC 14.2:

    11:05

    Мультимедиа: WinAmp v.5.0 RC666:

    10:45

    Неофициальные WDM-драйверы для NVIDIA:

    10:30

    Неофициальные драйверы ATI Catalyst v.3.9 (7.95.5):

    10:15

    По следам IEDM: одноэлектронные транзисторы Texas Instruments и 5-нм элементы NEC:

    10:05

    Elpida Memory начала поставки первых 1 Гбит чипов DDR2 SDRAM:

    10:04

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 12 декабря):

    10:00

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