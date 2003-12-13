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    13 декабря 2003

    Утилиты: DHTML Menu Builder v.4.7.001:

    17:15

    Утилиты: Virtual CD v.5.04:

    16:50

    Интернет и сети: Fast Browser v.6.4.0:

    16:25

    Утилиты: HD_Speed v.1.3.2.38:

    16:00

    Интернет и сети: NetCaptor v.7.5.0 RC2:

    15:35

    Интернет и сети: SlimBrowser v.3.86 Build 004:

    15:10

    Интернет и сети: SpyRemover v.1.55f:

    14:45

    Мультимедиа: TVTool v.9.5.5:

    14:20

    Интернет и сети: Tiny Personal Firewall v.5.1.1242:

    13:55

    Запись: Nero InCD v.4.1.0.0:

    13:30

    Запись: NeroMIX v.1.4.0.16:

    13:05

    Мультимедиа: Nero Media Player v.1.4.0.16:

    12:40

    Запись: Nero Burning Rom v.6.3.0.0:

    12:15

    Интернет и сети: Advanced Spam Defense v.0.99f:

    11:50

    Видеокарты Stealth S90, S70, S80 и S60: заработал сайт Diamond Multimedia:

    11:28

    Microsoft готовит единый стандарт для воспроизведения музыки... Грядет CPRM?:

    11:27

    Мультимедиа: WinDVD Platinum v.5.3.5.20:

    11:25

    Официальные драйверы для встроенного звука AC97 чипсетов VIA:

    11:05

    Неофициальные драйверы ForceWare v.53.02 для Windows XP 64-bit:

    10:45

    Новые драйверы и утилиты для видеокарт Leadtek:

    10:30

    Обновление драйверов и прошивок для видеокарт ATI (Radeon 9700/9800, Radeon M6, FireGL):

    10:15

    XMS4400: серия модулей и комплектов DDR550 SDRAM Corsair:

    10:11

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 13 декабря):

    10:00

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