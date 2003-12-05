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    5 декабря 2003

    Mega PC: что и когда в продаже, разъяснения MSI:

    19:09

    Новый ABBYY FormReader 6.0 Enterprise Edition бьет рекорды:

    18:40

    Creative Technology приобрела Sensaura Ltd.:

    18:18

    Новая служба ABBYY Lingvo Dictionary – словарь для каждого Офиса:

    18:15

    Утилиты: nnBackup v.2.26:

    17:50

    Утилиты: RegSeeker v.1.35 Beta:

    17:25

    Утилиты: Advanced Batch Converter v.3.8.20:

    17:00

    iRiver iFP-599T — 1 Гб MP3 в кармане:

    17:00

    Цены на CD-R и DVD+R/-R тайваньского производства сохранятся высокими до первого квартала 2004:

    16:39

    Интернет и сети: AbsoluteFTP v.2.2:

    16:35

    Интернет и сети: Mass Downloader v.2.6 Build 447 RC1:

    16:10

    Утилиты: Bench´emAll v.2.53 Beta:

    15:45

    Запись: CopyToCD / DVD v.2.4.1:

    15:20

    Утилиты: FileBack PC v.4.0 (от 4 декабря):

    14:55

    Утилиты: File Backup Watcher v.2.5.5:

    14:30

    Утилиты: DameWare NT Utilities v.3.72.2:

    14:05

    Утилиты: MemMonster v.4.30:

    13:40

    DR8-A: новый 8х DVD+RW/-RW привод MSI:

    13:25

    Интернет и сети: SlimBrowser v.3.86 Build 003:

    13:15

    Файловые менеджеры: Total Commander v.6.01:

    12:50

    Интернет и сети: SecureCRT v.4.1 Final:

    12:25

    Двенадцатый (декабрь 2003) номер "Журнала iXBT.com" ушел в печать!:

    12:15

    Интернет и сети: NetCaptor v.7.5.0 Beta 6:

    12:05

    MSI Mega 180: в продаже с января:

    11:55

    Мультимедиа: WinAmp v.5.0 RC10:

    11:45

    Новые версии драйверов для сетевых контроллеров Broadcom:

    11:30

    BLISS 4020: новая бюджетная модель DTR-ноутбука от Nexus:

    11:21

    Обновление прошивок для приводов BenQ и Mitsumi:

    11:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 5 декабря):

    11:00

    Мировой рынок памяти: контрактные цены снижены на 10%:

    10:28

    dynabook SS M200 140/L2X — 12,1" планшетный ПК Toshiba:

    10:26

    Фото дня: цифровая камера Fujifilm FinePix F700 с новейшей 1/1,7-дюймовой Super CCD SR матрицей:

    10:12

    PowerColor X40D-D3: еще одна графическая карта на Volari Duo V8 Ultra:

    10:11

    Celeron M с 800 МГц FSB: вновь о планах Intel:

    09:39

    Fire B100x: новые blade-серверы от Sun на Athlon XP-M 1800+, под управлением Linux/Solaris:

    09:19

    DV-4000: новая миниатюрная MPEG-4 цифровая камера от Mustek – в России:

    09:00

    Персональный фотоцентр Lexmark P3150 со встроенным картоводом:

    08:37

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