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    24 декабря 2003

    Интернет и сети: PrintMonitor v.2.0:

    18:40

    Утилиты: "Фото на документы" v.2.59b:

    18:15

    Samsung: возьмите три чипа DDR SDRAM и чип NAND-флэш — в нагрузку:

    16:17

    Новые претензии SCO Group и ответ Торвальдса:

    15:15

    Новые претензии SCO Group и ответ Торвальдса:

    15:15

    HGST: дефицит 2,5" дисков в 2004 году сохранится:

    15:12

    Мультимедиа: MP3Producer v.2.30:

    14:45

    Sony Music Studios, Sydney присоединилась к списку компаний, использующих RightMark Audio Analyzer:

    14:20

    Запись: CopyToCD / DVD v.2.4.6:

    14:20

    Мировой рынок памяти: рейтинги производителей в 2003 году, оценка Semico:

    14:16

    Утилиты: AzGuard v.2.5.4 Build 54:

    13:55

    Утилиты: PestPatrol v.4.3.0.7:

    13:30

    Qbic IQ3601/IQ3602: новые barebone-комплекты от Soltek на базе чипов VIA C3:

    13:10

    Интернет и сети: GreenBrowser v.2.0 Build 1223:

    13:05

    Утилиты: Tweak FX v.3.26b:

    12:40

    Новая версия драйверов для сетевых контроллеров от VIA:

    12:15

    Обновление драйверов для встроенного видео материнских плат SiS:

    11:50

    SiS начинает сотрудничать с PCTel, а Intel приобретает лицензию:

    11:34

    GLORIAD — информационная сеть, которая свяжет Россию, Китай и Америку:

    11:30

    Бета-версия драйверов для джойстиков Saitek:

    11:25

    Сезон рождественских продаж в Европе: в лидерах – ноутбуки:

    11:23

    Утилиты: PXUpgrade32 v.1.21, CDR Info v.1.21 и PX Info v.1.21:

    11:05

    Утилиты: PlexTools Professional v.2.09:

    10:45

    Обновление драйверов для видеокарт Leadtek:

    10:30

    Утилиты: ASUS PC Probe v.2.22.03:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 24 декабря):

    10:00

    ProMOS начнет выпуск собственных чипов DRAM. После покупки Mosel Vitelic:

    09:33

    Новый 300-мм завод Matsushita: в ожидании высокого спроса на чипы:

    08:35

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