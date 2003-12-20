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    20 декабря 2003

    Утилиты: A-Tuner v.1.7.35.5304:

    16:00

    Интернет и сети: MultiZilla v.1.6.0.0e:

    15:35

    Интернет и сети: SlimBrowser v.3.87 Build 002:

    15:10

    Электронная одежка: транзисторы можно печатать, а не вплетать в ткань:

    14:57

    Мультимедиа: WinAmp v.5.01:

    14:45

    Интернет и сети: ZoneAlarm Pro/Plus/Free v.4.5.538.0:

    14:20

    Утилиты: DameWare NT Utilities v.4.0:

    13:55

    Интернет и сети: ReGet Deluxe v.3.3 Build 188:

    13:30

    Интернет и сети: Tiny Personal Firewall v.5.1.1284:

    13:05

    Запись: DropToCD (DataCD) v.2.21:

    12:40

    Утилиты: FileBack PC v.4.0 (от 19 декабря):

    12:15

    Интернет и сети: Spam Manager v.1.02:

    11:50

    BCO 5216IA — комбопривод с устройством для чтения флэш-карт:

    11:49

    Утилиты: CleanCenter v.1.33.18:

    11:25

    Интернет и сети: Opera v.7.50 Tech Preview 1 Build 3494:

    11:05

    Утилиты: Daemon Tools v.3.43:

    10:45

    Интернет и сети: MSN Messenger 6.1 Build 207:

    10:30

    TwinMOS Twister PC4000 — в нашей тестовой лаборатории:

    10:25

    Обновление прошивок для бытовых DVD-плееров KISS:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 20 декабря):

    10:00

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