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    22 декабря 2003

    ЖК-дисплеи подорожают еще на 4-8% из-за роста цен на цветные фильтры:

    17:13

    Мультимедиа: Media Player Classic v.6.4.7.3:

    15:35

    Утилиты: Adobe Reader Speed-Up v.1.00:

    15:10

    Интернет и сети: MailWasher Pro v.3.4:

    14:45

    Утилиты: Trojan Remover v.6.1.4:

    14:20

    ProMOS: вся выпускаемая в 2004 году память — под собственной маркой:

    14:12

    Утилиты: DVD Region-Free v.3.25:

    13:55

    Игра KBD iXBT.com Edition (Дед Мороз, Злыдень и Снегурочка делят подарки): подарок нашим читателям:

    13:51

    WAPI: пан-Китайский стандарт или лобби частных фирм?:

    13:39

    Утилиты: DVDIdle и DVDIdle Pro v.3.25:

    13:30

    MP3-плееры постепенно превращаются в мультимедийные центры:

    13:15

    Утилиты: 007 Spy Software v.3.19:

    13:05

    iSuppli об основных событиях мирового рынка памяти в 2003 году:

    12:49

    Интернет и сети: GreenBrowser v.2.0 Build 1222:

    12:40

    Утилиты: Tweak FX v.3.25:

    12:15

    TwinX2048-3200: 2 Гб комплекты модулей PC3200 от Corsair:

    11:54

    Архиваторы: WinRAR v.3.30 Beta 4:

    11:50

    OPTE: метафизическая вселенная интернета:

    11:50

    OPTE: метафизическая вселенная интернета:

    11:50

    TSMC обвиняет SMIC в промышленном шпионаже:

    11:42

    Двенадцатый (декабрь 2003) номер "Журнала iXBT.com" уже в продаже!:

    11:33

    Фото дня: MSI FX5700 Ultra-TD128 – в нашей лаборатории:

    11:28

    Интернет и сети: Messenger Plus! v.2.54.74:

    11:25

    Мультимедиа: Sonique2 Beta Build 100:

    11:05

    20,68-Мп цифровой задник от Fujifilm для камер серии GX680:

    10:58

    Запись: обновление для Easy CD & DVD Creator Platinum 6:

    10:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 15 по 21 декабря 2003 года):

    10:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 15 по 21 декабря 2003 года):

    10:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 15 по 21 декабря 2003 года):

    10:00

    3D Cooler: новинка от Gigabyte:

    09:54

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