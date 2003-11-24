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    24 ноября 2003

    Пакет AMD Core Math Library 1.5 реализован на новых платформах и дополнен функциями, повышающими про:

    18:55

    Semico об Intel и Samsung: обе лидируют, но каждая в своем сегменте:

    18:54

    Мультимедиа: AnyDVD v.3.0.0.7:

    18:30

    Мультимедиа: MP3tag v.2.15i:

    18:05

    Nikon не будет привлекать к производству камер тайваньских OEM-производителей!:

    17:52

    Утилиты: RAM Saver Pro v.3.4:

    17:40

    Интернет и сети: WinProxy v.5.1d:

    17:15

    Утилиты: #1 DVD Ripper v.1.3.17:

    16:50

    Мультимедиа: Amigo DVD Ripper v.2.8.7.2:

    16:25

    Запись: Audio CD Maker v.5.4:

    16:00

    300-мм мир или 6 цитат обзора SMA:

    15:37

    Интернет и сети: 3wGet v.1.4 Beta Build 125:

    15:35

    Мультимедиа: DivX Light v.5.1.1:

    15:10

    Мультимедиа: GermaniXEncoder v.1.60.807:

    14:45

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R233 22.11.2003:

    14:20

    Запись: Alcoholer v.4.1:

    13:55

    Интернет и сети: SlimBrowser v.3.85 Build 006:

    13:30

    Интернет и сети: RemotelyAnywhere v.5.20.421:

    13:05

    Утилиты: ClearInfo v.0.50 RC1:

    12:40

    Дефицит флэш-памяти продлится до середины 2004?:

    12:39

    Intel меняет приоритеты: первым делом – коммуникации, а процессоры – потом…:

    12:22

    Интернет и сети: The Bat! v.2.01.49 Beta:

    12:15

    Интернет и сети: Messenger Plus! v.2.52.72:

    11:50

    Infineon: спад на рынке памяти в этот период — явление нетипичное:

    11:45

    Архиваторы: WinRAR v.3.30 Beta 2:

    11:25

    Интернет и сети: eDonkey2000 и Overnet v.0.52:

    11:05

    IBM G5: 90 нм техпроцесс — не за горами:

    11:01

    DVP-P1: сублимационный принтер Sanyo с функцией защитного покрытия бумаги:

    10:45

    Мультимедиа: Foobar 2000 v.0.7.4 Final:

    10:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 17 по 23 ноября 2003 года):

    10:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 17 по 23 ноября 2003 года):

    10:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 17 по 23 ноября 2003 года):

    10:00

    Микроканалы в топливных элементах позволяют значительно увеличить эффективность:

    08:46

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