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    14 ноября 2003

    Zaurus SL-C860: новый PDA от Sharp с VGA дисплеем:

    16:48

    Новый LCD-монитор BELINEA 102015 с диагональю 20,1" в России:

    16:17

    Передачи Первого канала будут выходить в эфир в новом формате со стерео сопровождением:

    14:53

    Barebone-системы Soltek: список моделей:

    13:25

    Cisco представила точки доступа Aironet 1200 и 1100 для сетей 802.11g:

    12:03

    Creative Jukebox Zen Xtra: новый плеер с 60 Гб винчестером – в России:

    12:02

    AUP-чипы Texas Instruments продлевают жизнь аккумуляторов:

    10:48

    Мировой рынок памяти: перестанет ли дорожать SDRAM?:

    10:44

    Creative GigaWorks S750: новая акустика формата 7.1 – в России:

    10:12

    Новое подразделение Elpida, первые чипы памяти:

    10:11

    Ведущие производители системных плат: в ноябре поставки снизятся:

    10:09

    Записываемая энергонезависимая память HP Labs как альтернатива флэш-памяти:

    08:55

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